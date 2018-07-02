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02 Temmuz 2018 16:33

Başkan Erdal: "Kangal köpeği, standart dışı hayvan taşıma sonucunda öldü"

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal, kamera görüntülerinde ilçede bir kamyonun arkasına zincirle bağlı kangal cinsi köpeğin sürüklenerek ölmesinin standart dışı hayvan taşıma sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Başkan Erdal:

02 Temmuz 2018 16:33


Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal yaptığı açıklamada, "Standart dışı hayvan taşıma sonucunda kangal cinsi köpeğin, kamyondan atlamış ve bağlı olduğu zincire asılı kalarak can vermiştir. Üyelerimizin ihbarı sayesinde araç durdurulmuş olup jandarma, bölge trafik amirliği ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber verilmiştir. Kamyonda 13 adet, yasaklı ırk olmayan, karneli ve sahipli köpek tespit edilmiştir. Bölge veteriner hekimlerimizden ricamız üzerine, muayeneleri yapılmış ve sağlıklı oldukları gözlemlenmiştir. Taşıma, standart dışı olduğu için nakil uygun hale getirilene kadar geçecek süreçte köpekler tekmen geçici rehabilitasyon ve hayvan bakım evinde misafir edilecektir" diye konuştu.


Kaybedilen can için kamyon sürücüsüne 700 lira idari para cezasının kesildiğini ve aracın bağlandığını belirten Erdal, "Hayvana işlenen şiddet, tecavüz ve işkencenin TCK kapsamına alınmasını ve ağır hapis cezalarıyla yasalaşması için tüm sivil toplum kuruluşları olarak yetkilerden rica ediyoruz" şeklinde konuştu.


Öte yandan hakkında adli soruşturma başlatılan sürücü S.Y. (53), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




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