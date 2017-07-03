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03 Temmuz 2017 15:02

Başkan Gültekin, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başkan Gültekin, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı

03 Temmuz 2017 15:02


AK Parti İlçe Başkanı Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Mersin’de ve Türkiye’nin çeşitli illerinde orman yangınları çıktığını belirtti. Orman yangınlarına karşı uyarıda bulunan Gültekin, “Mersin Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentimizin yüzde 66,4’ü orman alanı, yüzde 53,8’i ise ağaçlarla kaplı normal ve bozuk koru ormandır. İlimizin ağaçlarla kaplı orman alanı oranı Türkiye ortalamasının neredeyse iki katıdır. Böylesine yüksek oranlarda ormanlara sahip olan Mersin’de vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olması gerekmektedir” dedi.


Ormanlık alanlarda yaşayan ya da hafta sonu bu alanları kullanan Mersinlilere uyarılarda bulunan Gültekin, “Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri yere atılmamalı. Vatandaşlarımız tarafından ormanlarımıza cam şişeler ve cam kırıkları atılmamalı. Orman yangını şüphesi duyulan anlarda 177 Orman Yangını İhbar Hattı aranarak ihbarda bulunulmalı. Vatandaşlarımız bu hususlara dikkat ettiği sürece orman yangınlarının önüne elimizden geldiğince geçebiliriz. Mersin, Türkiye’nin ve dünyanın cennet köşelerinden biridir. Bu cenneti korumak hepimizin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.




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