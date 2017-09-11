Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 12:22

Başkan Kıvılcım’dan kimliği belirsiz kırtasiye ürünü almama uyarısı

Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrenci ve velilere kimliği beli olmayan kırtasiye ürünlerini almama uyarısında bulundu.

Başkan Kıvılcım’dan kimliği belirsiz kırtasiye ürünü almama uyarısı

11 Eylül 2017 12:22


Konuyla ilgili açıklama yapan Kıvılcım, kırtasiyecilerin yeni öğretim dönemine hazır olduğunu belirtti. Kıvılcım, yeni eğitim öğretim döneminin öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Güvenli kırtasiye ürünleriyle, TSE standartlı defterleriyle, solvent içermeyen yapışkanlı ürünleriyle, yine kanserojen madde içermeyen çanta ve kalem kutularıyla CE patentli kırtasiye ürünleriyle indirimli fiyatları ve taksit seçeneği imkanları ile kırtasiyeci esnafımız yeni sezona hazırdır” dedi.


Öğrenci ve velileri kimliği beli olan güvenli ürünleri almaları konunda uyaran Kıvılcım, "Alınacak kırtasiye ürününün üzerinde firmanın ismi mutlaka olmalı, CE belgesi olmalıdır. Yapışkanlı ürünlerin üzerinde solvent içermez yazısına dikkat edilmelidir. Defter alırken TSE belgesine bakılmalı, bilhassa çanta alırken fitalat içermez yazısına firma amblemi ile birlikte bakılmalıdır. Kırtasiyeci arkadaşlarımız güvenli ürünler konusunda gerek yaptığımız toplantılarda, gerek fuarlarda üst düzey bilgi ve donanıma sahip oldular ve bu mesleğin içerisinde olduğu sürece de bilgilendirmeye ve yenilikleri öğrenmeye devam edeceklerdir. Yurt genelinde ’kırtasiye ürünleri kırtasiyeden alınır’ sloganı kullanıyoruz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi velilerimiz ve öğrencilerimizin kırtasiye alış verişlerini AVM’lerin yerine kırtasiyecilerden yapmalarını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim dönemini kutluyor, bu dönemde tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç