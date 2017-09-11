Başkan Kıvılcım’dan kimliği belirsiz kırtasiye ürünü almama uyarısı

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıvılcım, kırtasiyecilerin yeni öğretim dönemine hazır olduğunu belirtti. Kıvılcım, yeni eğitim öğretim döneminin öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Güvenli kırtasiye ürünleriyle, TSE standartlı defterleriyle, solvent içermeyen yapışkanlı ürünleriyle, yine kanserojen madde içermeyen çanta ve kalem kutularıyla CE patentli kırtasiye ürünleriyle indirimli fiyatları ve taksit seçeneği imkanları ile kırtasiyeci esnafımız yeni sezona hazırdır” dedi.

Öğrenci ve velileri kimliği beli olan güvenli ürünleri almaları konunda uyaran Kıvılcım, "Alınacak kırtasiye ürününün üzerinde firmanın ismi mutlaka olmalı, CE belgesi olmalıdır. Yapışkanlı ürünlerin üzerinde solvent içermez yazısına dikkat edilmelidir. Defter alırken TSE belgesine bakılmalı, bilhassa çanta alırken fitalat içermez yazısına firma amblemi ile birlikte bakılmalıdır. Kırtasiyeci arkadaşlarımız güvenli ürünler konusunda gerek yaptığımız toplantılarda, gerek fuarlarda üst düzey bilgi ve donanıma sahip oldular ve bu mesleğin içerisinde olduğu sürece de bilgilendirmeye ve yenilikleri öğrenmeye devam edeceklerdir. Yurt genelinde ’kırtasiye ürünleri kırtasiyeden alınır’ sloganı kullanıyoruz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi velilerimiz ve öğrencilerimizin kırtasiye alış verişlerini AVM’lerin yerine kırtasiyecilerden yapmalarını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim dönemini kutluyor, bu dönemde tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.