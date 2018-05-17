Biz vatandaş için bir şeyler yapmak istiyoruz ama yerler bize tahsisli değil. Tek şartları, bu kanunsuz bir şekilde yapılan kafe ve büfelerin kaldırılmasını sağlayın diyorlar" dedi.

Başkan Kocamaz, geçtiğimiz günlerde Mersin sahilinde gerçekleştirilen olaylı yıkımla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu sahillerin belediyeye terk edilmesi gerektiğini söyleyen Kocamaz, sahillerin tahsisinin belediyeye yapılması gerektiğini vurguladı. Yıkımın olduğu gün Ankara olduğunu dile getiren Kocamaz, "Biz orada vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için bir şeyler yapmak istiyoruz ama yerler bize tahsisli değil. Tahsis şartları da bir tane. Mahkeme kararlarını uygulayın ve bu kanunsuz bir şekilde konuşlanmış kafe ve büfelerin kaldırılmasını sağlayın diyorlar. Bu konuyla ilgili mahkeme kararları da var. Biz bu kararı uygulamasak bize sahillerin tahsisini yapmıyorlar. Biz defalarca onları uyardık, onlara yazılar gönderdik. Ancak bir türlü bu yazılara, kurallara uymamakta direndiler. Orayı da adeta bir gövde gösterisine dönüştürmeye çalıştılar" diye konuştu.

"Sadece mahkeme kararı yerine getirildik"

Belediye ve devletin görevini yapmak zorunda olduğunun altını çizen Kocamaz, "Herkes de bu kurallara, yasalara uyacak. Yasalar memleketteki dirlik, düzen için, barış ve kardeşlik için, hak ve adalet için konulmuştur. Birileri haksız yere bir yerleri işgal ederek vatandaşın kullanımına açılan yerleri kendi menfaatine kullanırsa buna ne belediye, ne devlet nede adalet göz yumabilir. Nitekim o yapılan uygulama sadece mahkeme kararının yerine getirilmesidir. Bundan sonra o bölgede bir tane daha yapı var. Orası da kaldırıldıktan sonra o yerlerin bize tahsisini yapacaklar. Elbette biz bu yerlerde ama kuralların dışına çıkmadan vatandaşın ihtiyacı olan yerler olabilir. Bugüne kadar gördüğümüz işte 48, 50 metre kare olarak kiralanan alanlar 300 metre kare, 500 metre kare yerler işgal edilmiş. Milli emlakta ısrarla bunların ortadan kaldırılmasını ancak tahsisin ondan sonra yapılacağını söylüyor. 2012 yılından beri buraların bizde tahsisi yok. Dolayısıyla biz orada gayri yasal bir şekilde hizmet veriyoruz. Biz oralardan personelimizi geriye çeksek, tahsisli değil desek oralara kim bakacak. Milli emlağın bakması mümkün değil. Oralar gerçekten elden çıkar. Bugüne kadar verilmiş bir sürü emek boşuna gidecek. Onun için biz mümkün olduğu kadar oradaki yeşillikleri kurutmadan en azından büyük projeler uygulamazsak da mevcutları yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah tahsisler gerçekleştikten sonra da orada projeye uygun yeni düzenlemelerde yapılacak. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.