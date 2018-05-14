Başkan Kocamaz: "Bizim abdestimizden şüphemiz yok"

Bizim üzerimize karaçalı sürenlere de ve arkadaşlarımıza basın önünde o çirkin muameleleri yapan polislere de aynı işlem yapılıncaya kadar bize uyku yok dedim. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktu onun için sonuna kadar haykırdık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Mayıs ayı toplantısının birinci birleşimi, Başkan Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 31, komisyon raporlarına ait 19 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere, toplam 51 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan ve etkinliklerden söz eden Başkan Kocamaz, Ramazan ayı için yapılan hazırlıkların da hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Kocamaz, “Geçtiğimiz günlerde kentimizde Dünya Engelliler Birliği tarafından genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Bu programda ayrıca Erişilebilir Turizm ve Eğitim Kongresi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Mersin, erişilebilir kent ilan edildi. Bu belge dünyada sadece üç kentte vardı. Biz dördüncü olduk. Ayrıca son zamanlarda Mersin’de gerçekleştirdiğimiz spor etkinlikleri de oldukça önemliydi. Tour Of Mersin ve Dünya Plaj Voleybol Turu gerçekleştirildi. Bu turda 107 takım 2014 sporcuyla mücadele etti ve dolu dolu bir organizasyon yaşandı. Aynı zamanda Ramazan ayına hazırlıklarımız devam ediyor. Yine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızla beraber iftar sofraları kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanal: “Suçlamaların kumpas olduğu yüce Türk adaleti tarafından tescillendi”

Mecliste konuşan Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Özgür Sanal da Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik yapılan FETÖ suçlamalarının asılsız olduğunun mahkeme kararıyla ispatlandığını ifade ederek, Başkan Kocamaz’ın çeyrek asırlık belediye başkanlığı tecrübesiyle Mersin için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Aziz Türk milletinin ve Mersinlilerin sergilediği kararlı ve cesur tutumu karşısında tutunamayanların 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında oluşan puslu havadan yararlanmaya çalışan bir avuç grubun bir kez daha mağlup olduğunu ifade eden Sanal, "Adaletin terazisi bir kez daha doğru tarttı ve çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilk günden beri kumpas olarak nitelendirdiği suçlamaların gerçek dışı olduğu yüce Türk adaleti tarafından tescillendi. Kumpasçılar, iftiracılar, devlet ve millet düşmanları, kriptolar bir kez daha kaybetti. Biliyorsunuz ben tutuklanmamdan 30 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldım. Pek çok arkadaşımız bu suçlamalar nedeniyle aylarca tutuklu kaldılar. Hiç hak etmedikleri, uzaktan yakından alakaları olmayan suçlamalara maruz kaldılar. Şantaj ve tehditlere muhatap oldular. Kamuoyu önünde bazı kişi ve gruplar tarafından linç edildiler. Şükürler olsun, 15 Temmuz sonrasındaki puslu havadan yararlanmak isteyenlerin hesabı yüce Türk adaleti önünde bertaraf oldu" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görevli olan ve Ağustos 2016’da tutuklananların FETÖ ile hiçbir ilgi ve bağlantısının bulunmadığının tespit edilerek beraatlarının istendiğini altını çizen Sanal “Mahkeme heyeti de Büyükşehir davasından yargılanan isimlerin FETÖ ile herhangi bir ilgi ve alakasının bulunmadığı hükmüne vardı. Bu dava, bir kumpas davasıydı. Kurulan bu kumpas ayan beyan ortaya çıktı. Sizlerin de hatırlayacağı gibi tanık olarak Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesine ifade veren Belediye Başkanımız, yaşananların düzmece olduğunu beyan etmiş, bizzat bana söylenen ‘Bize Başkanı ver, sen kurtul’ yönünde baskı ve telkinlerde bulunduklarını açıklamıştı. ‘Bizim korkumuz da, verilmeyecek hesabımız da yok’ demişti. Asıl hedef kendisiydi. Ancak Başkanımız kendisinden emindi. Hiçbir tehdit ya da şantaja pabuç bırakmayarak hem kendinin hem de bizlerin masumiyetine inandı ve bunu cesurca ifade etti. 15 Temmuz’un hemen ardından girilen süreçte ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla dikkatleri başka yöne çekmek isteyenlerin hesaplarını boşa çıkardı. Nitekim daha sonra gizli tanık diye bir sosyal medya hesabından yapılan suçlamaların da aynı şekilde ve aynı ekip tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Bu kritik süreçte sergilediği devlet adamlarına has tutumu ve bizlerin yanında olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a sizlerin ve kamuoyunun önünde teşekkürlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu.

"Bizim abdestimizden şüphemiz yok"

Konuyla ilgili Başkan Kocamaz da yapılan kumpasın boşa çıktığını ifade ederek, “Kendi talebimle tanık olarak ifade verdim ve orada bu işin bir kumpas olduğunu açık yüreklilikle ifade ettim. Bizim üzerimize karaçalı sürenlere de ve arkadaşlarımıza basın önünde o çirkin muameleleri yapan polislere de aynı işlem yapılıncaya kadar bize uyku yok dedim. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktu onun için sonuna kadar haykırdık. Maalesef böyle ortamlarda insanlar doğruları bilse de sesini çıkaramıyor. Bu da ülkemizin ayrı bir gerçeği. İnşallah bundan sonra böyle ortamlar yaşanmaz. Mazlumlar haksız yere birileri tarafından iftiralarla zulme uğramaz" dedi.

Mücadelelerinin henüz sona ermediğini, iftira atmaya çalışanların ve bu kumpaslardan faydalanmaya çalışarak kamuoyunu yanıltan yayın organlarının da adalet önünde cezalarını çekmeleri gerektiğini söyleyen Kocamaz, “Zaten adaletin olmadığı hiç bir yerde devlet ayakta kalamaz. Ne diyor Edebali insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizler gibi ömrü bu devletin bekası için mücadeleyle geçmiş insanlara iftira atmaya çalışanlar onlarda mutlaka adalet önünde cezalarını çekmelidir. Mücadele hala bitmedi. Biz buradayız. Bu tür kumpasları fırsata dönüştürmeye çalışanlarda bunların hesabını verecek, attıkları o manşetlerin altında ezilecekler ve toplum içerisinde rahat bir şekilde çıkamayacaklar. Toplum içerisine rahat bir şekilde alınları açık bir şekilde çıkamayacaklar. Ama bizim başımız dik alnımız açık çok şükür bugünde böyleydi yarında böyle olacak, mezara kadarda böyle olacaktır” ifadelerini kulandı.

Meclis toplantısı sonunda Ramazan ayı boyunca MER-EK ekmek fabrikasında üretilecek ve 500 gramı 1.50 kuruştan satışa sunulacak Ramazan pideleri meclis üyeleri ve basın mensuplarına ikram edildi.