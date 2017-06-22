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22 Haziran 2017 13:43

Başkan Kocamaz: "Bu ülkeye kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde düzenlediği iftar programlarının sonuncusunu Tarsus’ta gerçekleştirdi.

Başkan Kocamaz:

22 Haziran 2017 13:43


Tarsus Bereket Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında buluşan Tarsuslular, okunan Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde huşu içerisinde iftarı bekledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da orucunu Tarsuslularla birlikte açtı. Yapılan Kuran-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile Ramazan ayının manevi atmosferini aynı sofrada paylaşan vatandaşlar, geleneksel top atışının ardından birlik ve beraberlik içerisinde iftar yaptı.


İftardan önce konuşan Başkan Kocamaz, "Bizim bu sofraları kurmaktaki amacımız yalnızca yemek yemek değil. Gönüllerimizi birleştirmek, aidiyet duygumuzu geliştirmek, kentimize sahip çıkmak, paylaşmayı ve kaynaşmayı sağlamak ve geleceğe doğru hep birlikte dualar ederek emin adımlarla yürümek. ‘Ramazan Berekettir, Hizmet İbadettir’ sloganı ile başlattığımız Ramazan ayı programımız bugün son buluyor” dedi.


Belediyeciliğin hizmet yeri olduğunun ve fiziki hizmetlerin yanı sıra insanları kaynaştıracak ve bütünleştirecek sosyal hizmetler yapılması gerektiğini vurgulayan Kocamaz, “Elbette fiziki hizmetleri gerçekleştireceğiz. Ama bundan daha önemli olan; her kim olursa olsun insanlar birlik ve beraberlik içerisinde yaşasın. Hem birbirlerine hem de kentlerine sahip çıksın. Gelecek nesillerimize daha huzurlu, barış içerisinde bir kenti devredelim. Ramazan’ın ilk gününden bu yana gittiğimiz her yerde Ramazan coşkusunu görüyoruz. İnsanlarımız alanları dolduruyor. Camileri dolduruyor. Bugün de bu manzarayı mübarek Kadir Gecesi’nde görüyoruz. Cenab-ı Allah bizi bu günlere nasıl eriştirdiyse bayrama da hep birlikte erişmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.


Yaklaşan Ramazan Bayramı’nın ülkeye barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Kocamaz, şunlarık aydetti:


"Şahadet haberleri artık gelmesin istiyoruz. Maalesef Ramazan gününde bile Ramazan’ın anlamını bilmeyen hainler birçok yiğidimizi şehadetle buluşturuyor. Biz inanıyoruz ki onlar cennete gittiler ve bizlerden dua bekliyorlar. Onlara dua edeceğiz. Saflarımızı ve gönüllerimizi birleştireceğiz. Bu ülkeye kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Bu topraklar tarihte olduğu gibi kıyamete kadar Türk olmaya devam edecek. Kandilinizi tebrik ediyorum ve şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Allah daha nice bayramlara, kandillere hep birlikte ulaşmayı nasip etsin.”




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