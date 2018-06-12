Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının maneviyatını ve kültürünü yaşatmak amacıyla ilçelerde düzenlen Ramazan iftarları, Gülnar ilçesinde sona erdi.

Gülnar Mesire Alanında kurulan iftar sofrasında yaklaşık 5 bin kişi dualarla oruçlarını açtı. İftar öncesi alana gelen ve masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gülnarlıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

“Bu güzel akşamda birbirimizi gönüllerimizi birleştirerek ısıtacağız”

Ramazan ayının manevi güzelliğinden bahseden Başkan Kocamaz, “Ramazan hareket ayı, Ramazan bereket ayı, Ramazan paylaşma ayı, dayanışma ayı, kaynaşma ayı. Velhasıl gönülleri birbirine açma, hoşgörüyü, sevgiyi, kardeşliği, barışı yüceltme ayı. Onun için bu sofralar tertipleniyor. Ramazan’ın feyzinden, bereketinden bütün insanlarımız faydalansın ve varsa dargınlıklar, kırgınlıklar ortadan kalksın. Bu dualarda birleşelim, iftar sofralarında birleşelim, sahurlarda birleşelim. Ülkenin birliğinde, bütünlüğünde hep beraber geleceğe emin adımlarla ilerleyelim” diye konuştu.

“Gelecekte çok daha hür, çok daha güçlü bir Türkiye’de buluşmak en büyük idealimiz”

2014 yılı öncesinde kurulmaya başlanan ve halen devam etmekte olan iftar sofralarında, önümüzdeki yıllarda da buluşmayı temenni eden Kocamaz, “Bizim işimiz elbette belediyecilik. Halkımızın müşterek ihtiyaçlarını gidermek. Bizler onların yaşantısını kolaylaştırmak üzere görev almışız. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen hainlerin adeta cirit attığı bir dönemde inadına birlik, inadına bütünlük, inadına bayrak, inadına vatan, inadına ülkem diyoruz. Dolayısıyla geleceğe inşallah hep birlikte daha

güzel bir Türkiye, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak hepimizin boynunun borcu. Bizler yerel yöneticiler olarak elbette bölgemizden sorumluyuz ama ülkemizin çok zor bir dönemeçten geçtiği bugünlerde, ülkemizin geneli yerelden çok daha önemlidir. Sizler yaşanan olayları, 15 Temmuz’u çok iyi biliyorsunuz. Suriye’de yaşanan hadiseleri biliyorsunuz. Vatansız kalan Suriyelilerin sığınacak limanı olan Türkiye’yi çok yakından biliyorsunuz. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. İnşallah gelecekte çok daha hür, çok daha diri, çok daha güçlü bir Türkiye’de buluşmak en büyük idealimiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile oruçlar açıldı. Gecede Yunus Emre’yi canlandırarak tasavvufi şiirler seslendiren Sezai Yeşilyurt, Ramazan ayının ruhuna uygun gösteri gerçekleştirdi. Sonrasında sahne alan sevilen sanatçılardan Kaya Kuzucu, Aşık Sefai ve Selami Durmuş birlikte verdikleri konser ile Ramazan ayının ilçe programlarını şenlendirdi.