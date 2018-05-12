Başkan Kocamaz gazilerle buluştu

Vatan için savaşmış gazileri çatısı altında bulunduran Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Ülkemiz çok uzun yıllardır terör belası ile karşı karşıya. Orada Mehmetçiklerimiz cansiperane bir şekilde mücadeleler verirken şahadete erebiliyor. Bu şahadete erenler Osmanlı döneminde olduğu gibi, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yine Yörük ve Türkmen ağırlıklı. Türkler dik dururlar ve mücadeleden yılmazlar. Söz konusu vatansa hayatı ve aileyi teferruat sayarlar ve sonuna kadar mücadele ederler. Tabi ki bu vatanda nasıl ki atalarımızdan bizlere bir miras olarak bırakıldıysa bizim de bu mirasa sahip çıkma mecburiyetimiz var” dedi.

“Kıbrıs’ta soydaşlarımız rahat edebiliyorsa sizlerin verdiği mücadeleler sayesindedir”

Vatanı için şehit ve gazi olanlara her zaman minnet duyduklarını ve ahde vefa örneği göstermeye devam edeceklerini ifade eden Kocamaz, “Sizler bizim üniversite yıllarımızda Kıbrıs’ta mücadele verdiniz. Bugün Kıbrıs’ta soydaşlarımız rahat edebiliyorsa sizlerin verdiği o mücadeleler sayesinde. Ben hem Kıbrıs şehitlerimizi hem de tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah ruhlarını şad, mekanlarını cennet etsin. Gazi olan tüm vatandaşlarımıza da uzun ve sağlıklı ömürleri diliyorum. Gerçekten bizler tarih boyunca bizimle uğraşanlarla, bizi haritadan silmek isteyenlerle mücadele ettik. Şu an aramızda Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını koruyabilmek için Kore’ye kadar giden gazilerimiz var. Hem Kore gazilerimizi hem de Kıbrıs gazilerimizi Mersin’de ağırlamak bizler için çok büyük bir onur ve gurur. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

“Kahramanlığımızı temsil eden anılara sahip çıktığı için Burhanettin Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin meclis toplantısını Kıbrıs gazileri açısından son derece önemli olan Mersin’de yapmaktan şeref duyduklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan, “Tüzük gereği yılda iki kez

şube başkanlığı toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bizler illerimizdeki duyarlı yerel yönetimlerin ahde vefa duygusu ile birçok yerde toplantı yaptık. Son toplantımızı da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize göstermiş olduğu bu ahde vefa duygusuyla gerçekleştiriyoruz. Burhanettin Başkanımıza tüm gazilerimiz adına teşekkür ediyorum. Burada gördüğünüz gaziler Türkiye’nin dört bir yanından geldiler. Hepsi 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldılar. Mersin bizim için önemli çünkü Kıbrıs Barış Harekatı’na buradan katıldık. Kıbrıs’ta yaralanan arkadaşlarımız Mersin’de tedavi gördüler. Bu açıdan Mersin bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan’a, Nusrat Mayın Gemisi’nin maketini hediye ederken, Tandoğan’da Kocamaz’a plaket takdiminde bulundu.