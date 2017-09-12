Başkan Kocamaz; "Kraldan fazla kralcılık yapılıyor"

Yıllık bedel 927 bin lira, yani bir trilyon” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Eylül Ayı Toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 8, komisyon raporlarına ait 10, gündem dışı 2 madde olmak üzere toplamda 20 madde görüşüldü.

Mecliste gündem dışı görüşülen maddeler arasında interaktif bir Kuvayı Milliye Müzesinin kurulması için gerekli mekânın bulunup tahsis edilmesi ile ilgili ve Mezitli’nin Doğançay Mahallesi’ne soğuk hava deposu yapılması ve yapılan deponun 49 yıllığına Mezitli Belediyesi’ne tahsisin yapılması ile ilgili karar Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek, gerekli komisyonlara havalesi yapıldı.

"40 aydır mücadele ediyoruz"

Gündeme ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, Adnan Menderes Bulvarı sahili tahsisinin göreve geldikleri günden bu yana verilmediğini ve konuyla alakalı 40 aydır mücadele ettiklerini söyledi. Kocamaz, “Yaklaşık 40 aydır Adnan Menderes Bulvarı ile uğraşıyoruz. Önce tahsis yapılmadı, oradaki binaları yıkın dediler ve onları yıkmakla ilgili bir sürü mücadele verdik. İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurmaları ile çok zaman kaybettik. En son tahsis yapılmasına ilişkin yazı Başbakanlıktan 3 ay kadar önce Maliye Bakanlığına geçti. Tabi bunun adı tahsis, ama aslında kira. Bununla ilgili hesaplamalar ve son rakam geçen cuma günü geldi. ’Bu bedeli yatırdığınız takdirde buraya yatırım yapabilirsiniz’ dediler. Yıllık bedel 927 bin lira, yani bir trilyon” dedi.

“Bu belediye bu işten vazgeçmeyecek”

Adnan Menderes Bulvarı sahilinin tahsisi konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin vazgeçmesi için çaba harcandığını ileri süren Kocamaz, “Devlet kim, belediye kim? Her ikisi de halka hizmet edecek. Böyle bir rakam çıkar mı? Bunu niye yapılıyorlar? Belediye bu işten vazgeçsin diye. Ama oraya 5 milyon da yazsalar bu belediye bu işten vazgeçmeyecek. Çünkü halk burayı kullanıyor. Ben bu konuda gerçekten üzülüyorum. Hizmetleri kimse sırtına alıp götürmeyecek. Halkın hizmetine sunmak için biz oraya Mezitli ile beraber 50 milyon liraya yakın para harcıyoruz. Ama bunun üzerine gelip sadece Mezitli hariç Yenişehir bölgesine 927 bin lira kira yazıyorsunuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyesi değil miyiz, uzaydan mı geldik diye sorarız. Devletin içerisinde bürokratlar akıllarınca kraldan fazla kralcılık yapabilmek için bu tür davranışlar sergiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bu hizmeti halk kullanacak”

Büyükşehir Belediyesi’nde sonsuza kadar var olmayacaklarını ve bu hizmetin halk adına yapıldığını dile getiren Kocamaz, “Bugün biz varız, yarın bir başkası olur. Bu millete, bu şehirlere yazık. Biz sonsuza kadar burada değiliz. Bunu kullanacak olan halktır. CHP’lisi de MHP’lisi de AK Parti’lisi de kullanacak. Mersin’de oturan da dışarıdan gelen de kullanacak. Zaten şu an parkların yoğun şekilde Suriyeliler ile dolduğunu görüyoruz. Ama bunlar ihtiyaç. O insanların eğer bu tür yerlerde vakit geçirmesini engellersek, bu kente bu ülkeye baş ağrısı olmaya devam ederler” şeklinde konuştu.

Mersin’deki imar planları

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yapmak istediği imar planlarında gecikmelerden kaynaklı bazı sıkıntılar olduğunu söyleyen Kocamaz, şöyle devam etti; "İmar planlarının çok gecikmiş olmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar oldu. En son gerek imar planı, gerekse Ulaşım Master Planı ile ilgili sizlere de sunum yaptık. Özellikle sivil toplum kuruluşlularına, meclise, belediye başkanlarına sunum yapılıp, bilgiler aktarıldı. Ama buna rağmen zaman zaman uygulamada bu konuşmalar, görüşmeler çok fazla akılda tutulamamış ki mesela raylı sistemle ilgili Mezitli’de depo alanı vardı. Mezitli Belediyesi buraya ruhsat vermiş. Tabi ruhsat verilince biz yeniden alan aramak zorunda kaldık.”

Belediye başkanlarına seslenerek bu tarz işleri daha ciddiye alarak çalışmaları gerektiğini belirten Kocamaz, “Bu işleri daha ciddiye alırsak sevinirim. Genel manada herkesi ilgilendiren konularda, işleri ciddiye almamız lazım. Oradan biraz öteye götürdüğünüz zaman kilometresi 50 milyon Euro. Bu 200 milyon TL demek yani bu konularda arkadaşların biraz daha hassas olması gerekir. Şimdi bunu ileriye götürdüğümüzde bu para yine bu halkın sırtından çıkacak. Bu konularda daha titiz olup imardaki arkadaşlarımızı uyarırsak bu sıkıntıları çekmemiş oluruz” dedi.

Ayrıca Ulaşım Master Planı ile ilgili mecliste yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Kocamaz, “Ulaşım Master Planı bizim yaptığımız bir şey değil. Şimdi 6 kilometre daha uzattığımız zaman karşınıza çıkacak rakam milyarları aşıyor. Ben de isterim Erdemli’ye kadar gitsin ama cebimizdeki para buna yetmiyor. Bu işi, uzattıkça daha fazla yükün altına giriyoruz. Neredeyse yapılması istenen 5-6 kilometrenin maliyeti bu belediyenin 1 yıllık maliyeti demek” diye konuştu.