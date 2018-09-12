Başkan Kocamaz Malezya'dan seslendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kimseye kırgın değilim. Genel Başkanın kararına da saygılıyım. Şimdiden Hamit Başkana başarılar diliyorum. Gönlüm kazanmasından yana" dedi.

'Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'na katılmak üzere Malezya'ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Kocamaz, 10 Eylül'deki meclis toplantısında, 25 yıllık belediye başkanlığı görevi süresince eşini, çocuklarını, anne ve babasını, yeri geldiğinde sağlığını dahi ihmal ettiğini belirterek, "Yeniden aday olup olmamayı ciddi ciddi düşünüyorum" dedi.

"25 yıldır sağa sola sallanmadan, her daim dik durdum"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in stratejik açıdan oldukça önemli bir şehir, diğer illere göre kendine özgü hassasiyetleri olan bir kent olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Bu kadar karmaşık ve hassasiyet taşıyan bir yerde alnımın akıyla 25 yıldır sağa sola sallanmadan ve her daim dik durarak belediye başkanlığı yaptım. Beyt-ül malı koruma mücadelemde zaman zaman çok büyük baskı ve sıkıntılara maruz kaldım. Tarsus'un altyapı-kanalizasyon ihalesine katılan müteahhitlerin anlaştığını tespit ettiğim için ihaleyi iptal etmemden dolayı evim kurşunlandı. Yeniden yaptığımız ihaleyle önceki ihale arasında o günün parasıyla 100 trilyon lira belediyenin kasasında kaldı" dedi.

"Üzerimize oyunlar oynandı"

20 yıllık Tarsus, son 5 yıllık da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde üzerine çeşitli oyunlar oynandığını ileri süren Kocamaz, "Müfettişler gönderildi. Zaman zaman yeise kapıldık. Zira Ankara'da partimiz, ülke menfaatleri doğrultusunda hükümete destek verirken, yapılan kumpaslara, üzerimize oynanan oyunlara bir anlam veremiyor, hayretle karşılıyorduk. Her zaman söylediğim gibi, biz Mersin'de birilerinin işine gelmiyor, onların kurduğu bozuk düzeni düzeltmeye çalışıyor, riskler alıyor, verdiğimiz sözleri yerine getiriyorduk. Onlar için biz tehlike arz ediyorduk. Kurdukları bozuk çarklarla ilgili tehdit oluşturuyorduk. Hepsinden daha önemlisi bir Yörük ve Türkmen çocuğuyduk. İşte bütün bu nedenlerle o adamlara göre behemehal bu görevden uzaklaştırmamız gerekiyordu. O nedenle içerden ve dışarıdan BİMER'e ve CİMER'e yapılan şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor, ardından müfettişler gönderiliyordu. Bu saldırılar, 15 Temmuz sonrası kurulan kumpas ve göreve getirdiğimiz arkadaşların mağduriyetlerinde ömrü devlete ve millete hizmetle geçmiş, ülke birliği ve bütünlüğü için yeri geldiğinde canını siper etmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mücadelesini verdiğimiz devletimizi tanımakta zorlandık. Yalnız kaldık" ifadelerini kullandı.

"Fitne bezirganları ile elbette hesaplaşacağız"

Bu olaylar yaşanırken mağduriyetlerini kendi insanlarına, hatta teşkilatına dahi anlatmakta bile zorlandıklarını kaydeden Kocamaz, "Tüm bu yaşananları fırsata dönüştürme gayretlerini gördük, üzüldük. Maalesef yalan, dolan, fitne, fesat, dedikodu ve iftira gibi toplumu kemiren hastalıklar sıradan hale geldi. Bu hastalıklar belli mihraklar tarafından körüklendi. Genel Merkeze, Genel Başkana kadar götürüldü. Parti içindeki genel başkanlık mücadelesinde herkesi itidale, akıllı olmaya, partimize zarar vermemeye davet etmemiz, yapılanın yanlış olduğunu söylememiz dahi çarpıtıldı. Günahımız alındı. O mücadelede yer alanlar kendini bir şekilde dışarı attı. Biz fitne ve fesattan medet umanların, tezvirat yapanların gölgesinde bırakıldık. Belki bugün değil ama İnşallah bu fitne bezirganları ile elbette hesaplaşacağız" şeklinde konuştu.

"2014'te aldığımız oyun 10 puan önünde görünüyoruz. Hamit Başkana başarılar diliyorum"

Açıklamasının son bölümünde belediye başkan adaylığı konusuna değinen Kocamaz, şöyle devam etti:

"Hiç kimseye kırgın değilim. Genel Başkanın kararına da saygılıyım. Hiç bir zaman ihtiraslı olmadım. Beni bu günlere önce kaderim, sonra partim ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarım getirdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 1994'te bırakın başkanlığı, meclis üyesi yazacak adam bulamıyorduk. O günden bu yana çalıştık çabaladık, yılmadık yıkılmadık, koşturduk, çok büyük fedakarlıklar yaptık ve başardık. Çok şükür 1994'te diktiğimiz bayrağı hiç bir seçimde yere indirmedik. Bu konuda mütevazi olmaya da gerek yok. Şu anda dahi gerek bizim, gerekse diğer siyasi partilerin yaptırdığı anketlerde 2014'te aldığımız oyun 10 puan önünde görünüyoruz. 1994'te ilk defa Çukurova'da bu meşaleyi bizler yaktık. Ardından diğer belediyeler geldi.2014'te de yine Mersin Büyükşehir Belediyesini kazanmak bize nasip oldu. Şimdiden Hamit Başkana başarılar diliyorum. Gönlüm kazanmasından yana. Kendisinin 2014'teki aday olma hayali ve beklentisi şu an gerçeğe dönüşmüş durumda. Başkanlık hayalinin de gerçeğe dönüşmesi halkın gönlünü kazanmaktan geçiyor. Allah yardımcısı olsun."