Başkan Kocamaz: “Millet olarak o gece büyük bir sınavdan geçtik”

Başkan Kocamaz, Mersin Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın konuşmacı olarak yer aldığı ‘Demokrasi ve Milli Birlik’ konferansında, 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta bir konuşma yapan Kocamaz, 15 Temmuz kalkışmasına karşı verilen mücadelenin destansı bir direniş olduğunu söyledi. Kocamaz, “Aziz milletimizin, Cumhuriyet tarihimizin en ciddi ve en kanlı ihanet kalkışmasına karşı gösterdiği destansı direnişin sembolü olan 15 Temmuz tarihi çok önemlidir. Gerçekten de millet olarak o gece büyük bir sınavdan geçtik. Silahlı kuvvetlerimiz içinde yuvalanan bir ihanet şebekesinin suikastına uğradık. Ancak bu büyük ihanet, asil milletimizin Çanakkale Savaşlarını hatırlatan yiğit duruşuyla sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetin yüceliğine vurgu yapan Kocamaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, küresel güçler ile devlet içinde etkili bir konuma gelen paralel yapılanmanın ortak operasyonu olarak tarihe geçtiğinin altını çizdi. 15 Temmuz gecesinin, aziz milletin evlatlarını birbirine kırdırmak ve Türkiye’yi bölmek isteyenlerin bir oyunu olduğunu belirten Kocamaz, “Darbeye teşebbüs eden hainlerin ve onları destekleyen şer odaklarının hesabı buydu. Ancak Cenab-ı Allah’ın da bir hesabı vardı. O hesap bugüne kadar hiç şaşmadı. Bundan sonra da şaşmayacaktır. Görüldüğü gibi terazinin bir kefesinde küresel bir hesap ve aşağılık bir ihanet, diğer kefesinde ise bağımsızlığı karakter haline getiren aziz milletimizin kahramanlığı vardır. Bu kahramanlık, milli itibarımız ile birlikte silahlı kuvvetlerimizin itibarını da kurtarmıştır. Silahlı kuvvetlerimizin itibarı bizim için hep önemli olmuştur. Bu nedenle 15 Temmuz ihanet kalkışmasını şanlı ordumuzun tamamına mal etmek gibi bir hataya da asla düşmemeliyiz” diye konuştu.

“İhanet şebekesinin kılcal kökleri mutlaka kurutulmalı”

Türkiye’nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Türk’ün ‘ordu-millet’ karakterinin zarar görmesine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibar kaybetmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Kocamaz, “Demokrasi katili cuntaların yeşerdiği, paralel devlet yapılanmalarının boy attığı bataklıkları mutlaka kurutmalıyız. Yaşadığımız badireden gereken dersi çıkarmalı, daha güvenli yarınlar için demokrasi cephesine hep birlikte omuz vermeliyiz. FETÖ unsurlarını devlet mekanizmalarından ayıklamaya yönelik kararlı tutumdan taviz verilmemeli, kripto FETÖ’cüler, titiz bir çalışma ile ortaya çıkarılmalı, yaptıklarının hesabı adalet eliyle sorulmalıdır. Nereye kadar gitmek gerekiyorsa oraya kadar gidilmeli, bu ihanet şebekesinin devletimizin mahremlerine, milletimizin tertemiz gönlüne kadar uzanan kılcal kökleri mutlaka kurutulmalıdır” şeklinde konuştu.

‘Sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar Cumhuriyet’ şiarı ile hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Kocamaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve asil milletimize başsağlığı diliyorum.”