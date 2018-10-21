Başkan Kocamaz, muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mersin'e hizmet için yollarına devam edeceklerini söyledi.

Kocamaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması'nda Mersinli muhtarlar ile bir araya geldi.

“Hemşerilerimize hizmet vermenin bir şeref ve onur olduğu bilinciyle yolumuza devam edeceğiz”

Kocamaz, gecede yaptığı konuşmada 'Muhtarlar Günü'nü tebrik ederek, “İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle beraber Mersin'de yaşayan hemşerilerimize hizmet vermenin bir şeref ve onur olduğu bilinciyle yolumuza devam edeceğimizi buradan ilan ediyorum” dedi.

“Vatandaş memnuniyeti yüzde 90'lara ulaştı”

Dört buçuk yıldır çok kutsal bir yolculuğa çıktıklarını belirten Kocamaz, “Bu yolculuk içerisinde ulaşabildiğimiz her yere ulaşmaya çalıştık. Cumhuriyet tarihi dönemince yapılamayan birçok hizmeti bugün hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaş memnuniyetimiz yaptırdığımız anketlere göre her geçen gün biraz daha yükseliyor. Şu anda yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız. Tabi ki yılların ihmaliyle gerçekten hizmete susamış Mersin'de yapılan hizmetler vatandaşımızı mutlu ediyor. Ama çeşitli etkenler nedeniyle yapılamayan işlerden dolayı da insanlarımız sabırsızlıklarını dile getiriyorlar. Sizler de takdir edersiniz ki, bu kadar geniş alanda tüm hizmetlerin tamamını 3-5 senede, özellikle cumhuriyet dönemince ihmal edilmiş hizmetlerin tamamını çözüme kavuşturmak maalesef mümkün değil. Salavat kuvvete bağlı. Yani bütçeniz ne ise o bütçenin imkânları içerisinde hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Elbette bizim de gönlümüzden geçen nerede, nasıl bir problem varsa hepsini bir gecede, bir günde çözelim. Ama elimizdeki şartlardan dolayı bunların tamamını çözüme kavuşturmamız da mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Geçmişte özellikle muhtarların Köy Hizmetlerinden hizmet almak için siyasetçilerin peşinden koşarak, kuyruğa girdiklerinden söz eden Kocamaz, “Çok kısa bir mesafeye asfalt döktürülse

davul-zurna ile o siyasetçileri karşılarlardı. Artık o günler geride kaldı. Büyükşehir Belediyesi olarak nerede nasıl bir sıkıntı varsa vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek için gece-gündüz demeden tüm arkadaşlarımızla birlikte yola çıkmışız, problemleri çözmeye odaklanmışız ve bugün geldiğimiz noktada gerçekten küçümsenmeyecek bir mesafe kat etmişiz” diye konuştu.

“Mersin 30 büyükşehir içerisinde maalesef en geride olan belediyeydi”

2014 tarihinde yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacakları iddiası ile yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Kocamaz, “Bu konuda Allah'tan her hangi bir engel olmadığı sürece şu anda her yerleşim alanını içme suyuna kavuşturmuş durumdayız. Şu anda birçok büyük hizmet başlamış durumda ve birçoğu da ekonomik sıkıntılar nedeniyle, hükümetin aldığı karar neticesinde 'yeni ihale yapmayın' talimatıyla ihale yapılacağı günü bekliyor. 30 Mart 2014 yılında devraldığımız Mersin Büyükşehir Belediyesi, isim olarak gerçekten büyükşehir belediyesiydi ama kentin aldığı hizmetler ve konumu açısından 30 büyükşehir içerisinde maalesef en geride olan bir belediyeydi. O günler geride kaldı. Birlikle yönetelim, birlikte büyütelim anlayışı ile hemen kolları sıvadık ve ilk bir yıl yapılanma ile geçti. Mersin genelinde bütün ilçelerde büyükşehir belediyesinin birimlerini oluşturmak mecburiyetindeydik. MESKİ'nin birimlerini oluşturmak mecburiyetindeydik. Bir taraftan bu yapılanmayı gerçekleştirirken, bir taraftan da eksikliklerin giderilmesine yönelik projeleri başlattık ve ilk bir yıl kaynak, plan, proje çalışmalarıyla geçti. Öncelikle devraldığımız borcu ödeyelim dedik. Zira 30 Mart öncesi büyükşehir sınırları 4 merkez ilçeden ibaretti. Ama 30 Mart'tan sonra bütün ilçeler büyükşehir belediyesi sınırları içerisine girdiği için ve ilçe belediyelerinin özellikle su ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere, diğer birçok hizmetler yani hizmetlerin yüzde 85'i büyükşehire geçti” şeklinde konuştu.

30 Mart 2014 tarihinden sonra büyükşehir belediyesine devredilen görevleri ve hizmet alanını anlatan Kocamaz, büyükşehir belediyesinin dört buçuk yıl boyunca hayata geçirmiş oldukları hizmetleri hatırlattı.

“Biz bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede duruyoruz”

Mersin'in özellikle çok yoğun göç almasından dolayı demografik yapısı çok karmaşık hale gelmiş, kozmopolit yapıya sahip bir kent olduğunu kaydeden Kocamaz, şöyle devam etti; “En büyük gururumuz, en büyük avantajımız bu kentte yaşayan insanlar çok şükür birbirine saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yaklaşıyor. Barış içerisinde yaşıyor ve inşallah bu barışı Mersin ve dünya ayakta durduğu sürece hep birlikte sorumluluk alarak yürütmeye devam edeceğiz. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sınırlar içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede duruyoruz. Hiç birisini bir diğerinden ayırt etmiyoruz. Gerçekten işimiz kolay değil ama her zaman söylediğimiz gibi biz zor günlerin adamıyız. Zoru hemen, imkânsızı zamanla başarırız diye 1994'de kullandığımız bir sloganımız vardı. Bu slogan halen gündemde ve geçerliliğini koruyor.”