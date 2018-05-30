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30 Mayıs 2018 16:15

Başkan Kocamaz: "Sağlık için sigaradan uzak durun"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Aktif içicilerin yanında pasif içiciler de sigaranın neden olduğu birçok sağlık sorunu yaşamaktadır" dedi.

Başkan Kocamaz:

30 Mayıs 2018 16:15


Başkan Kocamaz, "Dünya Sigarasız Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, sigaranın uzun süreli kullanımında fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden olumsuz sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık olduğunu vurgulayarak, "Zararlı alışkanlıkların kullanımının hızla arttığı ve kullanımındaki yaş ortalamasının iyice düştüğü günümüzde, sigara tüketimi her şeye rağmen hızla artarak bütün insanlığı etkisi altına almaya devam etmektedir. Sigara içen ve içmeyen olarak aynı ortamda bulunan herkes, sigaranın sağlığa olan kötü etkisine maruz kalmaktadır. Aktif içicilerin yanında pasif içiciler de sigaranın neden olduğu birçok sağlık sorunu yaşamaktadır. Bütün bu sorunlarla baş edebilmek ve sigaranın zararlı olduğunu anlatabilmek adına Dünya Sağlık Örgütü tarafından kutlanan Dünya Sigarasız Günü, ülkemizde de farkındalık oluşturmak ve sigaranın zararlarını bir kez daha hatırlatmak adına her yıl kutlanmaktadır. Günümüzde dünyada ve Türkiye’de milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden sigaradan uzak durarak sağlıklı, mutlu ve gelecekten umutlu bir yaşam diliyor, tüm halkımızın Dünya Sigarasız Günü’nü kutluyorum" dedi.




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