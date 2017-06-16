Başkan Kocamaz, Toroslar halkı ile iftarda buluştu

Osmaniye Semt Sahasında düzenlenen iftar programında, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Kocamaz, masaları tek tek dolaşarak misafirlerle hem sohbet etti hem de Ramazan-ı Şerifini kutladı.

"Ramazan ayı, bereket ayı"

Etkinlikte konuşan Başkan Kocamaz, Ramazan’ın insanları bir araya getiren, birleştiren, buluşturan, kaynaştıran ve paylaştıran çok önemli bir ay olduğunu belirterek, "Bu ayda insanlar tamamen Cenab-ı Allah’a kilitleniyor, onun emirlerini yerine getirebilmek için bir tatlı koşturmaca içerisine giriyor ve adeta ibadette yarışıyor. Aslında Ramazan insanların birbirinin derdinden anlayabileceği, ibadet yaparken diğer insanların sıkıntılarını da göz önüne alabileceği çok özel bir ay. Oruç da çok özel bir ibadet. Biz de bu ibadetlerimizin karşılığını alabilmek için gönüllerimizi coşturuyor, gönüllerimizi birleştiriyor ve bu güzel ortamlarda bir araya geliyoruz” dedi.

“İnançlarımızı paylaşıyoruz”

İftar programlarını Büyükşehir Belediyesi olarak 30 Mart öncesinde başlattıklarını ve 3 yıldır da devam ettirdiklerini dile getiren Kocamaz, “Bu iftar buluşmalarında gerçekten çok büyük coşku yaşıyoruz. İnsanlarımız akın akın bu havayı solumaya, bu inanç doruğunu paylaşmaya koşarak geliyor. Maalesef Ramazan’da bile şahadet haberlerini alırken hep birlikte üzülüyoruz. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Yapacağımız dualarla ülkemizin üzerindeki kara bulutların bir an evvel çekip gitmesini, İslam aleminin perişanlığının artık son bulmasına vesile olması için artık Cenab-ı Allah’a dua etmek istiyoruz" diye konuştu.

“Bu ülke kıyamete kadar Türk kalacak”

Türkiye’nin tarihte ve bugün Türk olduğunu, gelecekte de Türk olarak kalacağını sözlerine ekleyen Başkan Kocamaz, “Bu ülke tarihte Türk’tü, bugün de Türk ve Allah’ın izniyle var olduğu sürece kıyamete kadar da Türk olarak kalacaktır. Bu hepimiz için, özellikle geçmişten aldığımız mirası gelecek

nesillere devretmek açısından çok önemlidir. Nasıl ki bu sofraya gelinceye kadar Ramazan’ı huşu içerisinde geçirdiysek, inşallah bayrama da sağlık, huzur ve barış içerisinde hep birlikte kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

Ayyıldız İlahi Grubu iftar öncesi ve sonrasında ilahilerini seslendirirken, semazenlerin gösterisi de vatandaşlara huzur dolu bir akşam yaşattı.