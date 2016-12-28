Başkan Kocamaz: "Yönetim verdiği sözün arkasında durmalı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, şehirden kazananların Mersin’e vefa borcu olduğunu ifade ederek, "Mersinli Mersin’e sahip çıkmalı. Mersin İdmanyurdu’na destek sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden beklenmemeli. Bu konuya duyarlı olan tek Büyükşehir Belediyesi var. Ayrıca kulüp yönetimi de kongre salonunda verdiği sözün arkasında durmalı. 100-200 milyon nedir ki diyenler üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Mersin İdmanyurdu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kocamaz, bu şehirde kazananların bu şehre vefa borcu olduğunu söyledi. Şehre kim ne kadar bağlı görme zamanı olduğunu kaydeden Kocamaz, "Öyle ’kuru kuruya kurbanın olam’ demekle olmaz. Mersinli Mersin’e sahip çıkmalı. Destek sadece Büyükşehir Belediyesi’nden beklenmemeli. Bu şehrin başka siyasileri de var. Duyarlı olan tek Büyükşehir Belediyesi var. Biz her platformda bunu dile getiriyoruz. Bizim dışımızda kılını kıpırdatan yok. Limanda yapılan törende de söyledim. Tüm Mersin bunu takip etmeli. Kulüp Yönetimi de kongre salonunda verdiği sözün arkasında durmalı. 100-200 milyon nedir ki diyenler üzerine düşeni yapmalı. Bugün değilse ne zaman" ifadelerini kullandı.



"Bu sorun Mersin’in ortak sorunudur"

Herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini vurgulayan Kocamaz, "Büyükşehir Belediyesi görevini yapıyor. Ancak bazı şeref yoksunları Büyükşehir Belediyesi’ni Mersin İdmanyurdu üzerinden FETÖ’ye para aktardı şeklinde suçlayabiliyor. Bu suçlamalar yapılırken, üzerimize bu kadar kumpas kurulurken bir Allah’ın kulu çıkıp Mersin İdmanyurdu’nun parası olsa ligde kalırdı demiyor, diyemiyor. Allah büyük, keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Uydurma isnatlarla bu kumpasları kuranlarda hesap verecek. Bağımsız Türk mahkemeleri gün gelecek kriptoculardan da hesap soracaktır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Doğru er yada geç ortaya çıkar. Biz sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz kadar destek veriyoruz. Ancak bu sorun Mersin’in ortak sorunudur. Bunun seçimle de alakası yoktur. Bu doğrudan doğruya Mersin’e karşı duyulan aidiyetle alakalıdır. Lafla peynir gemisi yürümez. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Söyle Mersin ve Mersinli var mısın ? Varsan bir adım öne fırla, kulübü sahiplen. Yok isen kimsede varım demesin. Kimler var, kimler yok belli olsun. Öyleymiş gibi yaparak çözüm olmaz. Çözüm ancak gönülden destek ve el birliğiyle olabilir. Taraftarlarda destek verenle vermeyi iyi ayırt etmeli" şeklinde konuştu.