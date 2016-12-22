Başkan Kocamaz’dan maratonda emeği geçenlere teşekkür belgesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2. Uluslararası Mersin Maratonu’nun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi. Kocamaz, özenli çalışmalar sonucu başarılı bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen 2. Uluslararası Mersin Maratonu çerçevesinde ‘Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına koşulan ve 20 binden fazla katılımcının ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdiği 2. Uluslararası Mersin Maratonu’nun Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı’na, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal ile çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Marehan’da düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Kocamaz, özenli çalışmalar sonucu Valilik, Kent Konseyi ve kentin ortak paydaşlarıyla birlikte çok güzel ve başarılı bir organizasyona imza attıklarını ifade etti.

“Mersin, bu organizasyonu sahiplenmeye başladı”

Maratonun zor bir organizasyon olduğunu vurgulayan Kocamaz, “Bunu bir anda mükemmel hale getirme şansınız yok ama her yıl eksiklikleri tamamlayarak mükemmelliğe doğru gidiyoruz. Geçen yılki katılımın 10 katı bir katılım gerçekleştirildi. Demek ki, Mersin artık bu organizasyonu sahiplenmeye başladı” dedi.

Bu gibi etkinliklerin kentlerin tanıtımında önemli rol oynadığının altını çizen Kocamaz, 2. Uluslararası Mersin Maratonu’nun ulusal basında da büyük yankı bulduğunu ifade ederek, “Maraton dünyada birçok kentte yapılıyor, insanları bir araya getiriyor, turizmin alt yapısını oluşturuyor. Maraton aracılığıyla katılımcılar 42 km koşuyor, koşarken de şehri yakından tanıyor. Özellikle canlı yayınlar ve spor kanalları aracılığıyla kentimiz en iyi şekilde tanıtılmış oluyor. İstanbul’da spor yazarları ile bir araya gelerek onları maratona davet ettik ve bu konuda da başarılı olduk. Çok sayıda spor yazarı da buraya geldi ve maratonumuz canlı ve yazılı olarak medyada çok geniş yer aldı” diye konuştu.

“Terörden Korkmadığımızı Gösterdik”

Maraton öncesi İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan hain saldırının bu ülkeye gönül vermiş olan herkesi derinden yaraladığını, ancak maratonun iptal edilmesi konusunda kendilerine gelen talepleri geri çevirdiklerini anlatan Kocamaz, “Eğer biz maratonumuzu ertelemiş olsaydık teröristlerin ekmeğine yağ sürmüş olacaktık. Biz terörden korkmadığımızı, bu ülkenin daha nice başarılara imza atacağını göstermek adına bu işten vazgeçmeden şehitlerimiz için tek yürek olduk” ifadeleri kullandı.

Birlik ve beraberliği pekiştirecek bu tür organizasyonların ve etkinliklerin iptal edilmemesinin ülkenin azimli ve kararlı tutumunu korumak adına önemli olduğunu vurgulayan Kocamaz, Türk milletinin acılar ve zorluklar içinde her dönem bir olmayı başarmış bir millet olduğunu kaydederek, “Türk milleti hiçbir zaman hainlere pabuç bırakmaz ve bırakmayacaktır” dedi.

Mersin’i bir bütün olarak düşündüklerini ve bir spor kenti olarak marka haline getirmek için daha birçok başarılı organizasyona imza atacaklarını dile getiren Kocamaz, şunları söyledi: “Mersin’i birçok konuda turizm bölgesi yapma gayreti içerisindeyken Akdeniz Oyunları vesilesiyle kentimize kazandırılan tesislerle Mersinimizi bir spor kenti haline getirmek en büyük amacımız. Bu yolda yanımızda olan ve emek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Kocamaz, konuşmasının ardından 2. Uluslararası Mersin Maratonu’nun gerçekleşmesinde katkı sağlayan paydaşlara ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür belgesi verdi.