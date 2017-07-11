Mersin’de daha önce Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yapan, Mart 2017’de Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Zeynel Uğur Gölgeli, MHP’nin yeni Mersin İl Başkanı olarak görevlendirildi. Ata üzerine Gölgeli’yi, MHP il binasında ziyaret eden Başkan Kocamaz, Gölgeli’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Yoğun bir ziyaretçi trafiğinin yaşandığı MHP Mersin İl Başkanlığı’nda Kocamaz, Gölgeli ve İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle Türkiye ve Mersin siyasetini değerlendirdi.

Kocamaz, il başkanlığı ziyaretinin ardından MHP İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Taş Medreseli Ülkücüler’i de ziyaret etti.