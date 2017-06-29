Başkan Kocamaz’dan Vali Çakacak’a veda yemeği

Başkan Kocamaz ve Eşi Hatice Kocamaz’ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen yemeğe, Vali Çakacak ve Eşi Kevser Çakacak ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız ve Eşi Nurhan Yıldız, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Çakacak, yemekte yaptığı konuşmada, 3 yıla yakın bir süre görev yaptığı Mersin’den çok güzel anılar ve duygularla ayrıldıklarını söyledi. Mersin’de, Mersinlilere hizmet etmekten büyük onur duyduğunu vurgulayan Çakacak, “Yeryüzü cenneti Mersin, aynı zamanda Türkiye’nin küçük bir örneğidir. Bu nedenle her zaman farklılıklarımızı birer zenginlik olarak görerek, Mersin’in tüm dinamikleriyle birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşama çabası içerisinde olduk. Mersin’deki bu birlik, beraberlik ve kardeşliğin bundan sonraki dönemlerde de devam etmesini temenni ediyor, Mersin’in sosyo-ekonomik anlamda en kısa sürede hak ettiği yere ulaşmasını diliyorum” dedi.

Siyasi düşüncesi, etnik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ne olursa olsun herkesin, ortak payda olan vatan kavramında el birliği ve güç birliği etmesi gerektiğini belirten Çakacak, milletin asil evlatlarının birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerini 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde tüm dünyaya açık bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Başkan Kocamaz ise Vali Çakacak ile birlikte Mersin’in plaka numarasına denk gelen 33 ay boyunca görev yaptıklarını dile getirdi. Mersin’in önünün açılmasında Çakacak ile birlikte Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın değerli katkılarıyla büyük mesafeler kaydedildiğinin altını çizen Kocamaz, “İlimizde yapılan her yatırımda Sayın Valimizin katkısı bulunmaktadır. Bugüne kadar Mersin için yapılan en önemli çalışmaların meyveleri ileriki dönemlerde daha açık bir şekilde görülebilir hale gelecektir. Sayın Valimizin, Akdeniz’in incisi Mersin’e verdiği hizmetlerden dolayı Mersinliler adına şükranlarımı sunuyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz, Çakacak’a günün anısına hediye takdim etti.