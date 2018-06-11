Başkan Kocamaz’ın annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı

Anıt Mahallesi’nde ibadete açılan Hacı Lütfiye Kocamaz Camiinde ilk namaz protokol üyeleriyle vatandaşlarla birlikte kıldı.

Açılışa katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, mübarek bir günde kutsal bir mekanın açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cennet anaların ayağı altındır diyoruz ve buna inanıyoruz. Hem annelerimize hem de değerlerimize sahip çıkacağız. Bu değerlerimizi bu tür muhteşem camilerle yıllarca, yüzyıllarca yaşatacağız. Bu son derece önemli. Bugün burada çok duygulandım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu cami sonsuza dek yaşayacak, ayakta kalacaktır" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise yaptığı konuşmada, güzel bir hizmeti Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın merhum annesi adına yaptırdığı caminin güzel ibadetlere vesile olmasını diledi.

Bugünün hayatının en mutlu günü olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çile çekip, kendilerinin okuması için hayatını feda anaların ve babaların hakkını hiçbir şekilde ödemeyeceklerini söyledi. Kocamaz, "Analarımızın hakkını onları sırtımıza alıp yaya olarak hacca götürsek ödeyemeyiz. Bakanım hepimiz de biliyoruz ki analarımızın hakkını onları sırtımıza alıp yaya olarak hacca götürsek ödeyemeyiz. Özellikle de bizim gibi Türkiye Cumhuriyeti nin yeni yeni ayağa kalkmakta olduğu dönemlerde çile çekip bizlerin okuması için bir yerlere gelebilmesi için gece gündüz demeden çalışan hayatını feda eden yemeyip yediren giymeyip giydiren analarımızı ve babalarımızın hakkını hiçbir şekilde inkar edemeyiz. Bize bu günleri sağlayan anne ve babamız için onların hayatını kolaylaştırmak için ne kadar emek versek azdır. Çalışacağız memleketimize hizmet edeceğiz. Onların başını hiçbir zaman yere eğdirmeyeceğiz ve onların dualarıyla inşallah hayatımız da son bulacak. Cenabı Allah nasip etti böyle bir camiyi butik camiyi Selçuklu Mimarisiyle kendi büyüdüğümüz mahallede yapmak Cenabı Allah bize nasip etti. İnşallah burada cemaati bol olur. Bizim tek beklentimiz bizlere annemize ülkenin geleceğine dua etmeleri, başka da hiçbir beklentimiz yok. Camimiz kentimize ve Mersinimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Başkan Kocamaz’ın Tarsus’a ve mahallesi olan Anıt Mahallesi’ne annesi adına yaptırdığı cami için teşekkür etti. Başkan Can, “Başkanım Burhanettin Bey’in rahmetli annesinin anısına bu camiyi yaptırması mahalle sakinlerimiz olarak ve Tarsuslu hemşehrilerimizin adına sayın başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun ve rahmetli annesine de ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Bu mübarek ayda böyle güzel bir açılışta gerçekten bulunmanın da mutluluğunu yaşıyorum. İdrak edeceğimiz Ramazan bayramının hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ülkemizin birlikteliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve huzura ihtiyacı var. Cenab-ı Allah ülkemizde ve şehrimizde huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozdurmasın diyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Bu zor günleri el birliğiyle, güç birliğiyle, Cenab-ı Allah’ın izniyle, sizlerin duası ve desteğiyle hep birlikte atlatacağız diyorum. Ülkemizde ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin, vatanımız bölünmesin diyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurban ve yapılan dualarla caminin açılışı gerçekleştirildi.