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03 Eylül 2018 13:52

Başkan Pamuk, Ağrı Gazisini düğününde yalnız bırakmadı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Ağrı Gazisi Uzman Çavuş Sedat Şahin’in düğün merasimine katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Pamuk, Ağrı Gazisini düğününde yalnız bırakmadı

03 Eylül 2018 13:52


Ağrı’nın Tendürek Dağı kırsalında geçen yıl terör örgütüne yönelik Jandarma Özel Harekat Timi’nin gerçekleştirdiği operasyon sırasında yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Sedat Şahin’in düğün törenine katılan Pamuk, halay çekerek çifte eşlik etti. Şahin çiftinin yakınları da en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayıp sevinç ve heyecanlarını paylaşan Pamuk’a teşekkür etti. Duygusal anların yaşandığı düğünün takı töreni sırasında da genç çifte hediyelerini takdim eden Pamuk, Ağrı Gazisi Sedat Şahin ve eşini tebrik ederek, ömür boyu mutluluk diledi.




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