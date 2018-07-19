Başkan Pamuk, Akdeniz esnafının taleplerini dinledi

Kasaplar Çarşısı’ndaki bir grup esnafın kendisini ziyaret ettiğini ve Gökçay İş Merkezi’nde başlayan yenileme çalışmasının bir benzerini talep ettiğini kaydeden Pamuk, bu konuda Akdeniz Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde, tarihi çarşıda yenileme projesinin hayata geçirebilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

“Neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yenileme projesine olumlu yaklaştığını ve sıcak baktığını belirten Pamuk, Mersin’de, tarihi geçmişe sahip çarşıların önemine vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediyesi ile geçen hafta bu konuyu görüştüm. Burasıyla ilgili küçük çapta da olsa bir çalışmaları olduğunu, ancak Büyükşehir ve Akdeniz belediyeleri olarak ortak ve kapsamlı bir yenileme ve düzenleme çalışması yapmak istediklerini ifade ettiler. Büyükşehir yetkilileriyle gelecek hafta yeniden bir araya gelip Kasaplar Çarşısı’nda yapabileceklerimizi tekrar değerlendireceğiz” dedi.

Matbaacılar Sokağı’nda da dönüşüm talebi

Pamuk, Kasaplar Çarşısı’nın ardından Çankaya Mahallesi Matbaacılar Sokağı’nda faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi. Bölge esnafı, sokakta yenileme talep etti, sokağın rengarenk boyanarak adına yakışır bir hale getirilmesini istedi. Esnaflar, Matbaacılar Sokağı’nın girişine bir anıt ve mermer kaide üzerine oturtulmuş antika bir matbaa makinesi konulmasını da talep ettiler. Esnafların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Pamuk, belediyenin imkânları ve yasal mevzuatlar ölçüsünde ellerinden geleni yapacaklarını ve Matbaacılar Sokağı’nı adına yaraşır bir hale getirmek için teknik personel tarafından sokağa ilişkin bir yenileme ve sağlıklaştırma projesi hazırlanabileceğini ifade etti.