Başkan Pamuk: "Altyapı yatırımlarımız 60 milyon liraya ulaşacak"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Evci Mahallesi'nde sürdürülen asfalt yapım çalışmalarını denetledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Evci Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi ve onların sorun ile önerilerini dinledi. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Pamuk, "Geçtiğimiz 2 yılda 65 mahallemizi kapsayan çalışmalarımızla toplam 40 milyona ulaşan bir altyapı yatırımı yaptık" dedi.

Muhtarlarla bir araya gelerek acil yapılması gereken hizmetleri belirlediklerini ve bu yönde çalışmalara başladıklarını kaydeden Pamuk, "Belediyemize sonradan katılan ve mahalle haline dönüşen belde ve köylerimizde yol açma, yol yapım ve onarım, park yapım ve onarım, okul bakım ve onarım konularında önemli eksiklikler tespit ettik. Bu eksiklikleri başta mahalle muhtarlarımızın olmak üzere mahalle yaşayanlarımızın da belirttikleri aciliyetleri dikkate alarak programlandırdık. Ve bu eksiklikleri büyük ölçüde giderdik, gidermeye de devam ediyoruz. Çalışmalarımızda ayrım yapmaksızın merkez mahallelerimizde de programlı bir şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Bütün planladığımız çalışmalar ve projeler tamamlandığında, altyapı yatırımlarımız 60 milyon liraya ulaşacak" ifadelerini kullandı.