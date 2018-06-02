Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 17:04

Başkan Pamuk, esnafla iftar açtı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediyesi ile Mersin Çarşı Esnafları Derneği işbirliğinde düzenlenen iftar programında Zafer Çarşısı esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Pamuk, esnafla iftar açtı

02 Haziran 2018 17:04


Tarihi Zafer Çarşısı’nda gerçekleşen programa, Başkan Muhittin Pamuk’un yanı sıra, Akdeniz Belediyesi personelleri, birçok çarşı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Pamuk, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının bu akşamında, Ramazan’ın bereketi, coşkusu ve heyecanını yaşamak adına burada, güzel bir birliktelikle bir aradayız" dedi.


Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü ise toplumdaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, yaşanan sorunların çözümünde çok önemli olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç