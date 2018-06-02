Başkan Pamuk, esnafla iftar açtı

Tarihi Zafer Çarşısı’nda gerçekleşen programa, Başkan Muhittin Pamuk’un yanı sıra, Akdeniz Belediyesi personelleri, birçok çarşı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Pamuk, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının bu akşamında, Ramazan’ın bereketi, coşkusu ve heyecanını yaşamak adına burada, güzel bir birliktelikle bir aradayız" dedi.

Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü ise toplumdaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, yaşanan sorunların çözümünde çok önemli olduğunu ifade etti.