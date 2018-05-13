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13 Mayıs 2018 14:07

Başkan Pamuk, Hakkari gazisinin düğününde halay çekti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Hakkari gazisi Gökhan Gök’ün düğününe katılarak davetlilerle birlikte halay çekti, çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Pamuk, Hakkari gazisinin düğününde halay çekti

13 Mayıs 2018 14:07


Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı düğünde, daha önceki ziyaretlerinde gazi Gökhan Gök’e düğününe katılarak halay çekeceğinin sözünü veren Başkan Pamuk, verdiği sözü yerine getirdi. Huzurkent Mahallesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve yüzlerce davetlinin katıldığı düğüne katılan Pamuk, davetlilerle kol kola girerek halay çekti, Gökhan ve Emine Gök çiftinin sevinç ve heyecanına ortak oldu.


Hakkari Gazisi Gökhan Gök ve eşi Emine Gök ile aile yakınları da en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve heyecanlarını paylaşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’a teşekkür etti.


Duygusal anların yaşandığı düğünün takı merasimi sırasında da genç çifte hediyelerini takdim eden Pamuk, Gökhan ve Emine Gök çiftini tebrik etti, ömür boyu mutluluk ve sağlık dileklerinde bulundu. Takı töreninde Mersin Valisi Ali İhsan Su da Gökhan ve Emine Gök çiftine takı ile birlikte bir de Türk bayrağı hediye etti.


Düğüne katılmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Pamuk, “Hakkari gazimiz Gökhan Gök’ü, GATA’daki tedavisinin ardından döndüğü Mersin’deki baba evinde ziyaret etmiştim. Daha sonra kendisi de bize iadeyi ziyarette bulunarak düğününe davet etmişti. Tabi düğününe katılacağıma dair gazimiz Gökhan’a söz verdim ve bugün de o sözün gereğini yerine getirdim. En mutlu günlerini paylaşma şansı verdikleri için çiftimize ve ailelerine en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Düğünün hayırlara vesile olmasını gönülden diliyor, hayatlarını birleştiren gençlerimize ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi.




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