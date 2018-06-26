Başkan Pamuk: "Kalıcı hizmet ve projelere imza atacağız"

Akdeniz Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla, mahallelerde ihtiyaç duyulan hizmetleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Camişerif, Gündoğdu, Yeni Mahalle ve Turgutreis mahallelerinde asfalt kaplama ve yama çalışmaları başlattı. Ayrıca, Gündoğdu Mahallesi Zeynel Abidin Cami’si ile Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi Taziye Evi’nin de bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Belediye olarak hem altyapı çalışmalarımızda hem de diğer bütün hizmetlerimizde kaliteye, yeniliğe ve sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Göreve başladığımızdan bugüne, insan odaklı, vatandaşlarımıza hizmet etmeyi önceleyen, şeffaf, israfı önleyen, kamu kaynaklarını yine vatandaşa hizmet için harcayan, yönetim anlayışıyla belediyeyi yönetmeyi amaçladık. Öncelikli ilkemiz ve hedefimiz, vatandaşlarımızın acil olarak talep ettiği hizmetleri tamamlamak, Akdeniz’de nitelikli ve kalıcı hizmet ve projelere imza atmaktır" dedi.

İlçeyi değiştiren hizmetlerin kesintisiz süreceğini aktaran Pamuk, "Akdeniz’de yaşamı güzelleştiren, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Merkezine insanı alan bir anlayışla, belediyemizin bütçe ve kaynaklarını mahallelerimize eşit, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet ve projeler için kullanmayı sürdüreceğiz. Mersin ve Akdeniz’e hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde ve artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.