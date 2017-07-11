Başkan Pamuk, mahalle ziyaretlerine başladı

Göreve ilk başladığı yerlerde merkeze en uzak mahallelerden başlayarak mahalle ziyaretleri yaptığını ve sorunlarını dinlemek için vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Başkan Pamuk, Akdeniz ilçesinde ilk ziyaretlerini merkeze en uzak olan Parmakkurdu ve Puğ-Karacadağ mahallelerine gerçekleştirdi. Günün ilk ziyaretini Parmakkurdu Mahallesine yapan Pamuk, burada Parmakkurdu Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir kahve toplantısında biraya geldi. "Göreve yeni başladım ve inşallah bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" diyen Pamuk, "Kapımız her an açık, bir sorununuz veya şikayetiniz olduğunda belediyemize, kaymakamlığımıza bekliyoruz. Biz de çalışma arkadaşlarımla birlikte zaman zaman sizleri ziyaret edeceğiz ve gece, gündüz, pazar, tatil demeden sizlere hizmet için çalışacağız. Proje bazında bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahallede halen yol açma, yol düzenleme, sıcak ve soğuk asfalt yapım çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Pamuk, bu çalışmalarla ilgili ve genel olarak varsa taleplerin kendisine iletilmesini, imkanlar dahilinde vatandaşların bütün sorunlarını çözmek için gayret göstereceklerini belirtti.

Mahalle muhtarı Cumali Gökgül ise mahallede bu hafta yoğun bir şekilde verilen hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Akdeniz Belediyesinin araçlarını ilk kez mahallerinde gördüklerini dile getirdi.

Daha sonra vatandaşların tek tek ilettiği, bahçe yolları açılmasında daha çok yardımcı olunması, sulama göletinin su tutmayışı, bazı evlerin tapusunun olmayışı, parktaki eksikliklerin giderilmesi, deliçaya köprü yapılması ve elektrikle ilgili sorunları dinleyen Pamuk, "Bildiğiniz gibi iki kimliğimiz var, hem kaymakamlık hem de belediye başkanlığı görevini sürdürüyoruz. Bu görevlendirmeleri siz değerli vatandaşlarımız için daha hızlı ve verimli hizmet üretilmesini sağlayacak şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bana şimdi ilettiğiniz sorunların bizim yetkimizde olanlarını kısa zamanda çözeriz, bizim yetkimiz dışında olanları da ilgili kurumlarla bizzat irtibata geçerek çözülmesini sağlamaya çalışırız" diye konuştu.

Pamuk buradaki ziyaretin ardından Puğ-Karacadağ Mahallesine geçti. Burada kahvede oturan bütün vatandaşlarla tek tek tokalaşan Pamuk, vatandaşlarla sohbet ederek, mahallede verilen hizmetlerle ilgili sorun olup olmadığı bilgisini aldı. Pamuk daha sonra Mayıs 2017’de Diyarbakır Licede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı’nın adının verildiği ve doğduğu yer olan Puğ-Karacadağ Mahallesinde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.