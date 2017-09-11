Başkan Pamuk, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Toroslar Mahallesinde bulunan bir kahvede mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pamuk, çalışma ekibiyle vatandaşların hem sorunlarını dinledi hem de birlikte çay içerek sohbet etti. Vatandaşların ayağına giderek sorunlarını kendilerinden dinlemenin en sağlıklı sorun tespiti olduğuna inandığını söyleyen Pamuk, "Son iki ay içinde İlçe merkezimizde bulunan mahallelerde olduğu gibi, merkeze uzak mahallelerimize de aynı hizmeti, aynı ilgiyi göstermeye çalışıyoruz. Programlı bir şekilde yaptığımız çalışmalarla hemen hemen 65 mahallemizde yol açma, asfalt ve kaldırım yapım, park ve spor sahaları, temizlik ve mahalle evi yapımı gibi birçok hizmet üretiyoruz. Bu hizmetleri mahalle ziyaretleri sırasında mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız sorun dinleme ve birlikte çözüm arama sohbetlerimiz sırasında belirliyoruz. Bugün Toroslar Mahallemizde mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik.Mahallede verdiğimiz hizmetlerdeki eksiklikleri tespit ettik, vatandaşlarımızın yeni taleplerini aldık.Talepler içinde belediyemizin doğrudan yapabileceklerini en kısa zamanda yerine getirirken, belediyemiz dışında şikayetleri de ilgili kurumlara ileterek vatandaşlarımızın hakkı olan hizmetleri alması için gayret göstereceğiz" dedi.

Pamuk, Toroslar Mahallesi’ndeki ziyaretin ardından Hal ve Kazan mahallelerini de ziyaret etti.