Başkan Pamuk mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Mahalle ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Pamuk, Camili Mahallesi ziyaretinde mahalle muhtarı Ali Doğru ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılacak hizmetleri konuştu, şikayetleri değerlendirdi. Civarda kum ocakları bulunması nedeniyle her gün mahallenin ortasından geçen kamyonların gürültüsünden aşırı rahatsızlık duyduklarını dile getiren vatandaşlar, ayrıca mahallede otobüs durağı bulunmadığını, mahallenin çok yakınında bulunan barajdan meyve bahçelerinin sulanması için faydalanamamaları nedeniyle de sorun yaşadıklarını ifade ederek, bu sorunların çözümü konusunda yardım istediler. Belediye Fen İşlerinin bağ ve bahçe yollarının düzenleme çalışmaları nedeniyle Başkan Pamuk’a teşekkür eden vatandaşlar, asfalt ve kaldırım çalışmalarının da kısa zamanda başlatılması talebinde bulundular.

Vatandaşların sorunlarını kendilerinden dinlemek ve sorunları çözmek için mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Pamuk, "Daha önce de ifade ettiğim gibi ilçe merkezimizde bulunan mahallelerde olduğu gibi, merkeze uzak mahallelerimize de aynı hizmeti, aynı ilgiyi göstermeye çalışıyoruz. Programlı bir şekilde yaptığımız çalışmalarla 65 mahallemizde de hizmet veriyoruz. Bizim hizmet anlayışımız insan odaklı, bu nedenle yapacağımız hizmetleri mahalle ziyaretleri sırasında muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte belirliyoruz" dedi.

Pamuk vatandaşlara, kum ocakları sahipleri ile görüşeceğini ve civarda bulunan tali bir yolun taşıma kamyonlarınca kullanılması için görüşeceği bilgisini de vererek, tali yol dar ise onu genişletmek için Belediye Fen İşlerince çalışma yapılmasını sağlayacağını ve otobüs durağı sorunu ile sulama sorunu için de DSİ ile görüşerek sorunların çözülmesine katkı sunmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Camili Mahallesi ziyareti sonrası Güneş Mahallesi’nde taziye ziyaretlerinde bulundu.