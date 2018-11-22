Başkan Pamuk'tan ampute futbol takımına moral

Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Ampute Futbol Takımı sporcuları, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'u ziyaret etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mersin'in ilk ve tek ampute futbol takımını destekleyeceklerini belirterek, "Böyle bir fikri ve projeyi hayata geçirdiğiniz için öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Tabi zor bir iş, vakit ayırmak, uğraşmak kolay değil ama gerekli. Mersin'e de yakışmış. İnşallah Süper Lige kadar çıkarsınız ve Mersin'i orada gururla temsil edersiniz" dedi.

"Takımımıza başarılar diliyorum"

Ampute Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıları da hatırlatan Pamuk, "Sporda galip gelmek elbette önemli ama daha da önemlisi centilmence mücadele etmektir. Bu anlamda, İstanbul'da Mersin'i temsil etmek, orada Mersin adına var olmak çok önemli. Tabi başarı da elde edilirse çok daha güzel olur. 2018-2019 futbol sezonunda Olimpik Yetenekler Ampute Futbol Takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

8 ay önce kuruldu

Ampute Futbol Takımının kuruluş hikayesi hakkında Pamuk'a bilgi veren Kulüp Başkanı Ali Yanaç ise, Türkiye'de toplam 28 ampute futbol takımı olduğunu belirterek, Mersin'in ilk ve tek olan ampute futbol takımını da 8 ay önce kurulduğunu söyledi. Yanaç, "Türkiye'de bugün itibariyle 10 futbol takımı Süper Ligde, 10 tanesi Birinci Ligde, 8'i de İkinci Ligde mücadele ediyor. Bizim futbol takımımızda 17 sporcumuz var ve Gaziantep'ten de 5 sporcu transfer ettik. Lige iyi başlamak istiyoruz çünkü Mersin'i temsil ediyoruz. İlk maçımızı 25 Kasım Pazar günü İstanbul'da Efes Spor ile yapacağız. Ancak yola çıkmadan önce sizleri de ziyaret etmek istedik" şeklinde konuştu.