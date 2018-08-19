Başkan Pamuk’tan gazi ve ailesine ziyaret

Pamuk, son olarak beraberinde Akdeniz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdullah Kalayçıoğlu ile Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak ile birlikte, Çilek Mahallesi’nde yaşayan ve 27 Haziran 2018 tarihinde Kahramanmaraş’ta terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Mustafa Tilaver’i ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Pamuk, gazi Tilaver’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu, evde bulunan yakınları ile sohbet edip çocuklarla da yakından ilgilendi.

Pamuk, “Bu vatan toprağı için kahramanca çarpışarak şehit ve gazi olan güvenlik güçlerimizin aileleri bizlere emanettir. Üstün bir cesaretle çarpışan ve canını bile esirgemeden vatan topraklarını koruyan kahramanlarımıza, bu vatan ve milletimiz çok şey borçludur. Gösterdiğiniz bu cesaret ve kararlılık karşısında hiçbir düşman duramaz. Daima bilesiniz ki, milletimizin hayır ve iyilik duaları sizinledir. Sizin gibi kahramanlarımız sayesinde birlik ve beraberliğimiz asla zarar görmeyecek ve her zaman korunacaktır" dedi.

Gazi Mustafa Tilaver ile babası Halil Tilaver de ziyaretleri nedeniyle Başkan Pamuk, İlçe Emniyet Müdürü Sarak ve İlçe Jandarma Komutanı Kalayçıoğlu’na teşekkür etti. Yaralandığı güne ait çatışmayı anlatan Gazi Uzman Çavuş Mustafa Tilaver, aklının silah arkadaşlarında kaldığını ve en kısa sürede onların arasına katılmak istediğini dile getirdi.