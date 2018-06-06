Başkan Tarhan: "Doludan zarar görenlere destek verilmeli"

Kendisi de ziraat yüksek mühendisi olan Tarhan, “Günümüzde çiftçiliğin korunması zaruret haline gelmiştir. Tüm sıkıntıların yanında hava şartlarının oluşturduğu felaketler çiftçiye yeni bir darbe vurmuştur. Hükümetin doludan zarar gören üreticilere acilen destek vermesi gerekiyor" dedi.

Geçen yıl doludan zarar gören Mezitlili üreticilere ücretsiz tarım ilacı yardımı yaptıklarını hatırlatan Tarhan, “Dolu felaketi sonrası hemen bölgeye giderek çiftçilerimizle görüştük. Gerekli hasar tespiti yaparak, olanaklarımız çerçevesinde sigortadan faydalanamayan çiftçilerimize yardım yaptık” diye konuştu.

Bölge üreticisinin her geçen yıl daha da zor şartlarda üretim yaptığını savunan Tarhan, "Bu nedenler kırsal alandan göç hızlanmaktadır. Buna ek olarak çiftçi zaten tarımsal desteklerinin düşüklüğü, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve ürününü değerinde satamaması nedeniyle para kazanamıyor. Üstelik ürününden elde ettiği gelir aldığı kredi borçlarını bile karşılamamaktadır" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde şeftali, kiraz, erik, zeytin üreticiliğinin yoğun olarak yapıldığı Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy, Demirışık, Pelitkoyağı, Takanlı ve Çevlik gibi mahallelerde, yaşanan dolu nedeniyle üretici zarar görmüştü.