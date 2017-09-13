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13 Eylül 2017 12:04

Başkan Tarhan, halk oyunu öğreniyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve Mezitli Lions Modern Halk Dans Grubu arasında işbirliği ile gerçekleştirilen halk oyunları kursunun ilk dersine katılan Belediye Başkanı Neşet Tarhan bir süre kursiyerlerle birlikte halay çekti.

Başkan Tarhan, halk oyunu öğreniyor

13 Eylül 2017 12:04


Eğitici eşliğinde kursiyerlerle birlikte halk oyununa başlayan Başkan Tarhan, sergilediği figürler ile büyük alkış aldı. İnsanları kültürel değerleri yaşatmak için bir araya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mezitli Lions Kulübü Halk Oyunları Koordinatörü Sibel Gelbul, Başkan Tarhan’a kendilerine bu imkanı sunduğu ve ilk kursa katılarak destek verdiği için teşekkür ettiğini söyledi.


Mezitli halkının halk oyunlarına ilgisini çekmek amacıyla ilk derse katılarak kursiyerlerle birlikte halk oyunu öğrendiğini ifade eden Başkan Tarhan, belediyelerin bu tür sosyal sorumluluklara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Çocukların ve gençlerin boş zamanlarını en iyi biçimde değerlendirilmesine katkıda bulunmak kendilerinin sosyal sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Tarhan, “Gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek çevresel faktörlerden uzak durmaları bizler için oldukça önem taşımaktadır. Bu sorumlulukla yerel ve ulusal düzeydeki folklor kültürümüzün unutulmaması ve kültürel değerlerinden biri olan halk oyunlarımızın tanıtımının yapılarak, gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılmaya devam edilecektir” dedi.




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