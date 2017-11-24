Başkan Tarhan, Kılıçdaroğlu’nu Mersin’e davet etti

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Ankara’da yapılan CHP Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı. İki gün süren toplantının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Tarhan, Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Görevde bulunduğu süre içerisinde Kadın Üretici Pazarı, Gönüllü Evleri, Down Kafe, Hobi Bahçeleri, jagaranda korulukları, her siteye Atatürk Büstü, bisiklet yolları gibi projeleri anlatan Tarhan, Kılıçdaroğlu’nu yapımı tamamlanan Açıkhava Tiyatrosu, Kafe Kütüphane ve Cumhuriyet İlkokulu’nun (Taş Mektep) açılışına ve 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen Modern Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Aktif Yaş Alma Merkezi, Gençlik Merkezi, Taş Mektep, Kafe Kütüphane’nin temel atma töreni için Mezitli’ye davet etti.

CHP’li belediyelerin yaptıkları çalışmaların kendisini gururlandırdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, temel atma ve açılışlara mutlaka katılmak istediğini söyledi. Çok yüksek oranda bir yatırımın borç almadan gerçekleşiyor olmasının kendisini daha fazla gururlandırdığını belirten Kılıçdaroğlu, “Kentin kimliğine, tarihine, kültürüne karşı sorumluluk üstlenen kişilersiniz. Bu sorumluluk çerçevesinde hareket edildiği zaman kentin zenginleştiğini görürsünüz. Kültürel, sosyal, ekonomik olarak zenginleştiriyorsunuz ve her alandaki zenginliğin bütün kente yayılmasını sağlıyorsunuz. Siz bunu tüm baskılara ve sıkıntılara rağmen, hiç borç almadan layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Teşekkür ederim” dedi.