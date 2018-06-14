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14 Haziran 2018 13:32

Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, birimleri ziyaret ederek belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı

14 Haziran 2018 13:32


Bayram kutlamalarına ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile başlayan Başkan Tarhan, sırasıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile devam etti.


Ardından belediye hizmet binasındaki personelin bayramını kutlayan Tarhan’a, Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi’nde eğitim alan minik çocuklar tarafından sürpriz ziyaret gerçekleştirildi. Tarhan’a hazırladıkları hediyeleri sunan minikler, sırayla makam koltuğuna oturarak fotoğraf çektirdiler. Miniklere çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Tarhan, “Bu çocuklarımızı gördüğüm zaman geleceğe daha umut dolu bakıyorum. Tüm çabamız, onlara daha iyi bir yarın bırakabilmek. İnanıyorum ki, bu aydınlık yüzleri ile daha aydınlık ve güzel bir Türkiye’nin mimarı olacaklar” dedi.


Tüm vatandaşların bayramını da kutlayan Tarhan, “Biz vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz olası durumlarda yardımcı olabilmek adına bayram boyunca sahada görevlerine devam edecekler. Tüm vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve gönenç dolu bayramlar dilerim” diye konuştu.




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