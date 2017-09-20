Mezitli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1950 yılında Kuyuluk’ta çıkarılan Antropoid Lahit halen Adana Müzesi’nde sergileniyor. Adana Müzesi’nin arşivlerinde lahitin Mezitli’de Pompeiopolis’te bulunmuş olmasına karşın Fenike Şehri Sidon’da yapıldığının düşünüldüğü bildirildi. İnsan biçiminde tasvir edilen ve Mısır kültürü izleri taşıyan lahitlerin Adana yerine Mersin’de sergilenmesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Tarhan, Mersin Valiliği’ne başvuru yaparak, eserlerin Mersin’e getirilmesi için girişimlerde bulunulmasını istedi.

Başvuruda, başta sözü geçen lahitler olmak üzere Mersin’den çıkarılan tarihi eserlerin yeni yapılan Mersin Arkoeloji Müzesi’nde sergilenmesinin daha doğru olacağına vurgu yapan Tarhan, “Mersin’in değerlerine sahip çıkmak tüm Mersinlilerin öncelikli görevi olmalıdır. Mezitli’de çıkarılan tarihi değerlerimizin kentimizde sergilenmesi en doğru hareket olacaktır. Gönül ister ki, Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nden çıkarılan eserler hemen tarihi alanın yanında sergilensin ama bulunduğumuz şartlarda yeni açılan Mersin Arkoloji Müzesi’nde sergilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Mersin Valiliği’ne gerekli girişimlerin yapılarak tarihi eserlerin kentimize geri kazandırılması konusunda talebimizi ilettik. Gerekli hassasiyetin gösterileceğinden kuşkumuz yok” dedi.

Başkan Tarhan, aynı şekilde Mersin’de bulunup başka şehirlerde sergilenen tarihi eserlerin tespit edilerek, aynı yöntemle Mersin’e getirilmesinin hem tarihi değerlere sahip çıkma açısından hem de kent turizminin gelişmesi açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.