Başkan Tarhan’dan eski belediye başkanına bisiklet

İlçe 16 kilometrelik bisiklet yolu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kullanımı teşvik etmek amacıyla kentin ileri gelenlerine bisiklet dağıtmaya devam ediyor. Bazı milletvekilleri, ilçe milli eğitim müdürü ve ilçe müftüsünün yanı sıra belediye meclis üyeleri ve muhtarlara da bisiklet dağıtan Tarhan, eski belediye başkanlarından Nuri Hocaoğlu’na bisiklet hediye etti.

Mezitli’de 14 bine yakın Mezitli Kart kullanıcı olduğu bilgisini veren Tarhan, “Mezitli Kart kullanıcıları arasında yaptığımız çekiliş ile çeşitli hediyeler dağıttık. Anneler Gününde, Sevgililer Gününde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yüzlerce bisikleti Mezitlililerle buluşturduk. Sadece Mezitli Kart kullanıcılarına değil, toplumda farkındalık yaratması için milletvekilimize, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza bisikletler dağıtarak, bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçladık. Babalar Gününde ve Ramazan Bayramında da Mezitli Kart kullanıcılara arasından çektiğimiz kura ile bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha temiz ve sağlıklı bir kent için bisiklet kullanımının artması gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Ben de çoğu zaman bisiklete binerek vatandaşların dikkatini bu yöne çekmeye çalışıyorum. Bugün de eski belediye başkanlarımızdan Sayın Nuri Hocaoğlu’na bisiklet hediye ettik. Artık kısa mesafeli yerlere bisikletle giderek toplumda bisiklet algısını artıracağına inanıyorum. Vatandaşlarımıza ‘O biniyorsa, bizde binebiliriz’ algısını oluşturmalıyız. Önümüzdeki süreçte de bisiklet yollarımız ve bisiklet dağıtımımız devam edecektir. Sağlıklı olmak için, akaryakıt tüketimini azaltmak ayrıca trafik ve park sorununu en dibe indirmek için bisiklet yollarını ve bisiklet kullanımını artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mezitli’nin bisiklet kullanımı için son derece uygun olduğunu ifade eden Nuri Hocaoğlu ise, “Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın kent trafiğini rahatlatmak ve daha sağlıklı bir nesil yaratmak adına gerçekleştirdiği bu çabayı kutlamamak mümkün değil. Ben de bu çabaya destek vermek amacıyla bisikletle kentimizin sokaklarında dolaşacağım. Bir şakayla başlayan bisiklet talebime olumlu yanıt vererek, bugün bu bisikleti hediye eden Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.