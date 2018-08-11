Başkan Tarhan’dan Mezitli’deki şeftali üreticilerine destek

Başta mazot ve gübre olmak üzere birçok girdi maliyetinin artmasına karşın ürününü istenilen fiyata satamaması nedeniyle ağaçlarını kesmeye başlayan şeftali üreticilerine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan destek geldi. Bahçede 70 kuruşa, meyve suyuna ise 25-30 kuruşa satılmasına karşın, pazarda 3.5-4 TL, marketlerde 5-6 TL’den tüketiciye ulaşan şeftali, Mezitli’deki üreticiler tarafından Kurban Bayramı boyunca ilçenin her noktasında satabilecek.

İlçeye bağlı Tepeköy, Sarılar, Fındıkpınarı, Zeybekler, Kocayer mahallelerinin de içerisinde bulunduğu şeftali üretiminin yoğun olduğu bölgelerdeki üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıkları için büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederken, ürünlerinin markete ulaşıncaya kadar fiyatının 7 kat artmasına da tepki gösterdiler.

Şeftali üreticilerinin sorunlarını yakından takip eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üreticiyi bir nebze rahatlatmak adına Kurban Bayramı’na özel uygulama başlattı. Tarhan, çiftçilerin bayram boyunca Mezitli’nin istedikleri yerinde şeftaliyi kendi araçlarıyla tüketiciye doğrudan ulaştırabilecekleri müjdesini verdi.

Pazar ve marketlerde karşılaştığı vatandaşların şeftaliyi kilo yerine tane ile alamaya başlamasının kendisini derinden yaraladığını ifade eden Tarhan, “Vatandaşımızın poşetinde çocukları beslenebilsin diye tane ile şeftali alabilmesi beni derinden yaraladı. Yine kırsal kesimde ziyaret ettiğimiz üretici de ürününü satamamaktan dert yanıyordu. Bu acıklı duruma son verebilmek ve bir nebzede olsa çiftçimizin yarasını sarabilmek adına bir projeye imza attık. Şeftali üreticimiz önümüzdeki haftadan başlayarak kamyonetleri ve araçları ile Mezitli’nin diledikleri yerinde doğrudan tüketiciye ulaştırabilecekler. Biz bu konuda kendilerine gereken kolaylığı sağlayacağız” dedi.

Üreticinin hak ettiği kazancı sağlarken tüketicinin de ürünü daha ucuza alabilmesi için Kadın Üretici Pazarlarını faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Tarhan, “Ülkemizde üreticinin hak ettiğini kazanarak üretime devam edebilmesi için devlet olarak desteklenmesi gerekiyor. Kadın Üretici Pazarımızda olduğu gibi bir sistem tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmeli” ifadelerini kullandı.