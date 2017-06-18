’ye böbreğini veren ve Mezitli Belediyesi’nin sosyal medyada yaptığı halk oylamasında ‘Yılın Babası’ seçilen Mustafa Boyraz’a, belgesini Babalar Günü’nde verdi.

Başkan Tarhan, geçirdiği trafik kazası sonucu yüzde 76 engelli duruma düşen, buna rağmen koruyucu aile olarak, 2013 yılında böbrek hastası Kader Y.’yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yurdundan alarak böbreğini veren ve hayata tutunmasını sağlayan Mustafa Boyraz’ı, evinde ziyaret etti. Sık sık aile ve Kader Y. ile görüşen ve sıkıntılarına imkanlar doğrultusunda destek olmaya çalışan Başkan Tarhan, Babalar Günü’nde, Davultepe 75. Yıl Mahallesi’ndeki evinde Mustafa Boyraz’ı kutlayarak, ‘Yılın Babası’ belgesini verdi.

Boyraz: “Ben Kader’in şansı değilim, Kader bizim şansımız oldu”

Hasta olmasına rağmen koruyucu aile olarak aldığı Kader’e böbreğini veren Boyraz, Tarhan’ın ‘Yılın babası’ ödülünü, evlatları uğruna canlarını ortaya koyan bütün babalar adına aldığını ve bundan ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi. Kader için böbrek nakline karar verilince, kendisinin böbreğini vermek istediğini belirten Boyraz, “Dokularımızın uyuştuğunu öğrenince karar vermem 3 saniye sürdü. Diyalizden nakille kurtulacağını öğrenir öğrenmez kararımı verdim. Ben Kader’in şansı değilim, Kader bizim şansımız oldu. Kader bize anne babalığı öğretti ve gerçek sevgiyi Kader ile öğrendik. Bu süreçte sürekli yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a, şahsım ve ailem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kader: “Babamla gurur duyuyorum”

Ailesiyle mutlu olduğunu dile getiren ve Başkan Tarhan’a ‘canım arkadaşım’ diyen minik Kader de “Çok mutluyum, babamla gurur duyuyorum. İnsanlar paranın en büyük hazine olduğunu düşünüyor ama asıl hazine bir çocuğun aileye sahip olması. Benim en büyük hazinem ailem. Ailemle çok mutluyum. Her aile yuvadan bir çocuk almalı bence. Sağlığıma kavuşunca saçlarımı ve burs paramı LÖSEV’e bağışlayacağım. Her çocuk mutlu olsun istiyorum. Beni ve ailemi yalnız bırakmayan ve sıklıkla bizleri ziyaret eden canım arkadaşım Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarhan: “Kader ‘canım arkadaşım’ oldu”

Mustafa Boyraz’ın, Mezitli Belediyesi tarafından yapılan sosyal medyada halk oylaması sonucu ’Yılın Babası’ olarak seçildiğini anlatan Başkan Tarhan ise “Kader, kendisinin de bana tabir ettiği gibi benim artık ‘canım arkadaşım’ oldu. Aileyi sürekli ziyaret ediyor, Kader’le görüşüyorum. Minik Kader’in küçük hayalleri var. Biz de belediye olarak Kader’in bu hayallerine katkı sunacağız. Koruyucu ailenin Kader’in hayata tutunmasında büyük bir rolü var. Babası Mustafa Boyraz’ın göstermiş olduğu bu davranışının tüm dünyaya örnek olması gerekiyor. Babalar Günü nedeniyle de aileyi ziyaret ettik. Mustafa Boyraz’ı yapmış olduğumuz anket neticesinde Mezitli’de ‘Yılın Babası’ seçtik. Bu davranışından dolayı kendisini kutluyorum” ifadelerini kutladı.