Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 17:18

Başkan Tarhan’dan şeftali üreticisine destek

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şeftali üreticilerinin Kadın Üretici Pazarları başta olmak üzere kentin her yerinde ürünlerini satabileceklerini söyledi.

Başkan Tarhan’dan şeftali üreticisine destek

15 Eylül 2017 17:18


Başkan Tarhan, şeftali üreticisinin moralini yükseltecek bir uygulama başlattı. Üreticiden 60 kuruş civarında alınan şeftalinin 2.5-5 lira aralığında satıldığına yönelik yayınlanan haberlerin ardından harekete geçen Tarhan, üreticilere ürünlerini Mezitli’de satmalarına izin verdi. Bu kapsamda üreticilerin, başta Kadın Üretici Pazarları olmak üzere, kentin istedikleri noktasında ürünlerini satabilecekleri, trafiği aksatmamak koşuluyla okul, cami, resmi kurum önlerinde, işlek cadde üzerlerinde, mahalle aralarında özel araçları aracılığı ile getirdikleri ürünleri halka arz edebilecekleri belirtildi.


Her zaman üreticilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Tarhan, “Doğal afetlerle tarım girdilerinin pahalılığı ile mücadele eden çiftçilerimiz, şimdi de ürünlerinin para etmemesiyle bir kez daha yıkılmış durumdalar. Üreticiden 50-60 kuruşa alınan şeftali pazarda 2.5 TL., marketlerde 5 liraya kadar çıkabiliyor. Ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar kat kat artan fiyatlar üreticiye yansımayınca çiftçimiz krize giriyor. Biz de çiftçimize bir nebze olsun soluk aldırabilmek ve uğradıkları zararı en aza indirebilmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Bu sayede vatandaşımız da şeftaliyi marketlerden çok daha ucuza direk çiftçiden en taze şekilde alıp tüketebilecekler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
  • Pazar
    Açık
    32°C
  • Pazartesi
    Açık
    32°C
  • Salı
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç