Başkan Tarhan’dan şeftali üreticisine destek

Başkan Tarhan, şeftali üreticisinin moralini yükseltecek bir uygulama başlattı. Üreticiden 60 kuruş civarında alınan şeftalinin 2.5-5 lira aralığında satıldığına yönelik yayınlanan haberlerin ardından harekete geçen Tarhan, üreticilere ürünlerini Mezitli’de satmalarına izin verdi. Bu kapsamda üreticilerin, başta Kadın Üretici Pazarları olmak üzere, kentin istedikleri noktasında ürünlerini satabilecekleri, trafiği aksatmamak koşuluyla okul, cami, resmi kurum önlerinde, işlek cadde üzerlerinde, mahalle aralarında özel araçları aracılığı ile getirdikleri ürünleri halka arz edebilecekleri belirtildi.

Her zaman üreticilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Tarhan, “Doğal afetlerle tarım girdilerinin pahalılığı ile mücadele eden çiftçilerimiz, şimdi de ürünlerinin para etmemesiyle bir kez daha yıkılmış durumdalar. Üreticiden 50-60 kuruşa alınan şeftali pazarda 2.5 TL., marketlerde 5 liraya kadar çıkabiliyor. Ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar kat kat artan fiyatlar üreticiye yansımayınca çiftçimiz krize giriyor. Biz de çiftçimize bir nebze olsun soluk aldırabilmek ve uğradıkları zararı en aza indirebilmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Bu sayede vatandaşımız da şeftaliyi marketlerden çok daha ucuza direk çiftçiden en taze şekilde alıp tüketebilecekler” dedi.