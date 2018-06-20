Başkan Tarhan’dan Torosların zirvesinde ’Halk Günü’ etkinliği

Mezitli Belediyesi’nde ’Halk Günü’ etkinliğinin bu haftaki durağı Kocayer Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli merkeze yaklaşık 35 kilometre mesafede olan Kocayer Mahallesi’ni ziyaret ederek, birim müdürleriyle birlikte bölge sakinlerinin taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yüz yüze görüşerek dilek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Tarhan, Toros dağlarının muhteşem manzarası eşliğinde vatandaşların sorularını yanıtladı, şikayetlerine çözüm buldu. Bir vatandaşın mahallenin girişine astığı ‘Hoş geldin. Bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz’ yazısı dikkat çekerken, bölge halkının memnuniyeti de gözlerden kaçmadı.

"Halkımızın güveni bizlere moral veriyor"

Bölge halkının misafirperverliğinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, memnuniyetini dile getiren Tarhan, “Mezitli’nin kırsal bölgesinde bulunan vatandaşlarımızı sıklıkla ziyaret ediyor, talep ve önerilerini dinliyoruz. Bugün de Toros dağlarının eşsiz güzelliğine sahip Kocayer Mahallesi’ndeki vatandaşların misafiri olduk. Bizleri çok sıcak karşıladılar. İlçemizin dört yanında bulunan tüm mahallelerimizi sorunlarını çok iyi biliyor, aşamalı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Daha önce de Kocayer’e komşu olan Tepeköy Mahallesi’ni ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla samimi bir ortamda ’Halk Günü’ düzenledik. Tepeköy Mahallesi’ndeki vatandaşların birçok talebini yerine getirerek, muhteşem bir seyir terasını da mahallemize kazandırdık. Halkımızın belediyemize olan güveni ve memnuniyeti çalışmalarımızda bizlere moral veriyor” ifadelerini kullandı.