"Başkan Tayyip Erdoğan" diyen muhabbet kuşu

"Başkan Tayyip Erdoğan", "En büyük Türkiye" gibi kelimeler söyleyebilen kuş, her geçen gün yeni kelimeler öğrenmeyi sürdürüyor.

Mersin’de insan gibi konuşabilen muhabbet kuşunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 3 yıl önce Suriye’deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye’ye gelen 36 yaşındaki Diae Chehe Merkezi, 5 ay önce muhabbet kuşu beslemeye başladı. Çalıştığı berberin yanında bulunan kuşçudan 1 aylıkken bir muhabbet kuşu olan Merkezi, her akşam kuşla konuşarak, ona konuşmayı öğretti. Konuşmanın yanında bazı sureleri de kısa kısa öğreten Merkezi, her geçen gün kuşuyla daha fazla konuşarak, ona yeni kelimeler öğretiyor. Şu anda ’Başkan Recep Tayyip Erdoğan’, ’En büyük Türkiye’ gibi kelimeler de söyleyebilen kuş, yeni kelimeler öğrenmeyi sürdürüyor. Merkezi ayrıca bundan önce de bir muhabbet kuşuna dua okumayı öğretmiş, o kuşu bin 500 liraya satmıştı.

"Her gün yarım saat kuş ile çalışıyoruz"

Kuşla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diae Chehe Merkezi, kuşun 6 aylık olduğunu, 5 ay önce kuşu aldığını söyledi. Kuşun 2 ay önce konuşmaya başladığını söyleyen Merkezi, “Her gün yarım saat kuş ile biraz çalışıyoruz. Her gün onunla konuşuyorum. Yavaş yavaş güzel kelimeler öğrettim. ‘Subhanallah’, ‘elhamdülillah’, ‘Başkan Recep Tayyip Erdoğan’, ‘en büyük Türkiye’, ’ya habibi’, ’esselamü aleyküm’ demeyi öğrettim. Fatiha suresini de yavaş yavaş öğreniyor. Onların dışında başka kelimeler de var. Konuşmaya başladıktan sonra kelimeleri öğreniyor. Bir haftada ‘Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı öğretmeye çalıştım. Maşallah kuş çok akıllı bir kuştur, çok zeki. O da hızlı öğrendi. Bundan sonra da hemen konuşabilir, hemen bir şey öğrenebilir. Bir haftada bu kuşa yeni kelimeler öğretilebilir" diye konuştu.

"İstenirse bu tür her kuşa konuşma öğretilebilir"

Şu ana kadar kuşun 20 kelime öğrendiğini kaydeden Merkezi, "İstenirse, çalıştırılırsa 50 kelime de, 100 kelime de öğretebilirsin. Yani bu kuş da papağan gibidir, bir farkı yoktur. Bu tür kuşlara konuşmayı öğretmek istiyorsanız yavru alacaksınız. Yani bir aylıkken kuşu alacaksınız. Ondan sonra her gün onunla konuşacaksın, konuşmayı öğreteceksin. Böyle yapıldığı sürece her kuş konuşmayı öğrenebilir, konuşabilir. İlk 2-3 ay konuşamayabilir ama ondan sonra yavaş yavaş artık konuşmaya başlar. Kuşu görenler, bizim eve gelenler ’inanılmaz bir şey’ diyorlar. Birde ’bu kuş nasıl böyle konuşuyor’ diyorlar. İnsanlar böyle tepki gösteriyor. Kuşu satmak için acelem yoktur. Satmaya niyetim yok. Bu kuşa bir de Fatiha Suresini tam olarak öğretmek istiyorum. Şu anda yani satmayacağım. Kimse yanımızda yokken Recep Tayyip Erdoğan bize kapıları açtı. Bunun için Cumhurbaşkanını çok seviyorum. Bunun için adını öğrettim ve bu kuşu da ona hediye etmek istiyorum. Bu kuşu ona yollamayı çok istiyorum" dedi.