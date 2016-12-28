Başkan Tekin’den destek çağrısı

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin, 900 gündür transfer tahtalarının kapalı olduğunu ve açmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Şu anda faizler ve ay ücretleri de dahil transfer tahtasını açmak için 27 milyon liraya ihtiyacımız var" dedi.



"Davaların beyanlarını katılımcılar yapmadılar"

Sosyal medya hesabından transfer tahtasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Tekin, 2011-2016 yılları arasında futbolcu, menajer, teknik direktör ve borçlar ödenmediği için transfer tahtasının 900 gündür kapalı olduğunu söyledi. 28 Eylül 2016 tarihinde yapılan kongrede eski yönetimin divan kuruluna sunduğu transfere engel borcun 12 milyon lira olduğunu vurgulayan Tekin, "Ancak bu borçların 2011’den bu yana faizlerini, avukatlık ücretlerini, en önemlisi de FIFA’da, CAS’ta ve TFF’de devam eden davaların beyanını katılımcılara yapmadılar. Ayrıca biz yönetimi almadan önce kulübümüzde mevcut oynayan oyuncuların paraları ödenmediği için sahaya çıkmama ihbarnamesinden ise hiç mi hiç bahsetmediler. Noterden ihtarname çekmemize rağmen eski yönetim kulübü henüz tarafımıza teslim etmemiştir. Mevcut yönetim olarak Mersin Asliye Hukuk Mahmesi’ne dava açmak zorunda kaldık. 3 ay geçmiş olmasına rağmen resmi olarak geriye dönük hiçbir belge ve bilgiye ulaşamamaktayız" şeklinde konuştu.



"Transfer tahtasını açmak için 27 milyon liraya ihtiyaç var"

Mevcut sorunların yanı sıra devam eden davaların da sonuçlandığını ve kulübe tebliğ edildiğinin altını çizen Tekin, "Kısacası transfere engel borçlarımız federasyondan aldığımız en son döküme göre 27 milyon liradır. Bu rakamlara faizler ve ay ücretleri de dahildir. Tabi ki borcumuz ne kadar olursa olsun bizim bütün çabamız transfere engel borçları ödeyip transferlerimizi yapmaktır. Bunun için de yönetim olarak gece gündüz çalışmaktayız ve tek başımızayız. Ancak belirli stratejilerle yürümek zorundayız. Maalesef transfer tahtasını açmamızı isteyen kadar istemeyenler de var. O yüzdendir ki yönetici olarak bizler yapmış olduğumuz açıklamaları dikkatli ve temkinli yapmak zorundayız. Son günlerde sosyal medyada sürekli tahtayla ilgili spekülasyon amacı ile bilinçli olarak, şahsımın konuşmalarından bazı cümleleri cımbızla çekip medya hesaplarında yayın yapmaktadırlar. Bu arkadaşlarımız bizi ve kulübümüzü şu kritik aşamada çok zora düşürmektedirler" diye konuştu.



"Bu borcu ödemek bir kişi ile kolay olmayacak"

Bu kadar borcu ödemenin bir kişi ile kolay olmayacağına dikkat çeken Tekin, "Şahsımın bulduğu kaynakla ne kadar pazarlık şansımız olabilir. Kaynak ne kadar artarsa o kadar şansımız yüksek olur. Nakit olarak ödeyeceğimiz kaynak ile birlikte taksitleri de günü gününe ödemek zorunluluğumuz var. Şayet Mersin’de herhangi bir kuruluş, firma, STK ya da şahıs Mersin İdmanyurdu’nun bu durumuna el atmayı düşünüyorsa kulübümüzün bu zor günlerinde yanımızda olmak istiyorsa şahsıma ne zaman ve na kadar yardım yapacağını bildirmesi yeterli olacaktır. Gün bu gündür. Tahtamız kalktığı zaman gerekli yerlere ödemeyi kendisi de yapabilir. Bu bizlerin elini güçlendirir ve pazarlık kabiliyetimizi arttırır. Böylece mevcut borçları aşağı çekme şansımız olur. Kısıtlı parayla pazarlık ne kadar yapılabilir" ifadelerini kullandı.