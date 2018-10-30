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Başkan Tollu: "Arı gibi çalışarak hizmet ediyoruz"

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi’nin Kızkalesi Mahallesi’nde yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi'nin Kızkalesi Mahallesi'nde yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.


Erdemli'nin her mahallesinin kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyenin Kızkalesi Mahallesi'nde de arı gibi çalışarak hizmet ettiğini dile getirdi. En önemlisi köy-belde ve kent merkezi ayrımı yapmadan çalıştıklarını kaydeden Tollu, Erdemli'nin her mahallesinde belediye ekiplerinin vatandaşın rahatı için çalışmalar sergilediğini söyledi. Tollu, "Eksiklerini tespit ettiğimiz Kızkalesi'nde asfalt alt yapı temel hazırlıklarımız sürüyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak bu bölgede de asfaltı vatandaşlarımızın ayağına sereceğiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Bize bu konuda destek veren başta tüm vatandaşlarımız olmak üzere, bizleri yalnız bırakmayan meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, bu çalışmaların yerine getirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum" dedi


Erdemli Belediyesi'nin mahallelerine yaptıkları asfaltlama-yol çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise "Başkan Tollu'dan Allah razı olsun. Beldemize mükemmel bir hizmet yapıyor" ifadelerini kullandılar.

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