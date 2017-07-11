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11 Temmuz 2017 17:18

Başkan Tollu, Avgadı yaylasında vatandaşlarla buluştu

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Avgadı yaylasında sabah namazına gelen vatandaşlarla buluşarak onlara cami çıkışı çorba ikram etti.

Başkan Tollu, Avgadı yaylasında vatandaşlarla buluştu

11 Temmuz 2017 17:18


Erdemli Belediyesi düzenlediği farklı hizmetlerle vatandaşların beğenisini kazanmaya devam ediyor. İlk defa geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında başlayan sabah namazı sonrası çorba ikramı uygulaması, yaz sezonunda yayla ve köylerde devam ediyor. Bu kapsamda, Avgadı Yaylası olarak bilinen Aydınlar Mahallesi’nde sabah namazı için camilere gelen vatandaşlarla buluşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Gönül çorbamızı hayırlı ve bereketli günler için paylaşıyoruz” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.


"Projelerimiz sayesinde halkımızla buluşuyoruz"


Sabahın ilk saatlerinde Kur-an’ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından vatandaşla sohbet eden Başkan Tollu, bizzat kendi elleriyle halka çorba ikram etti. Başkan Tollu, çorba hizmetinin belediyenin sayısız projelerinden birisi olduğunu ve devam edeceğini ifade etti. Erdemli Belediyesi’nin bu tür uygulamalarla hizmette farkındalık oluşturduğunun altını çizen Tollu, “Amacımız gönül birlikteliğini geliştirmek, kardeşlik hukukumuzu sağlamlaştırmaktır. Halkımızla bu tür etkinlikler sayesinde kucaklaşıyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz, sorunlarına çözümler üretiyoruz. Biz de kendimizi onlara anlatıyoruz. Hepimiz her gün aynı sokaklarda yürüyoruz. Bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. İlçemiz için, bölgemiz için, ülkemiz için birbirimizi sevmek zorundayız. Birlik ve beraberliğimiz her geçen gün daha da perçinlenmelidir. Biz diyoruz ki; önce insan. İşte bu yüzden insana dokunabilmek için bu tür projelerle halkımızın huzuruna çıkıyor, onlarla kucaklaşıyoruz” dedi.




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