Başkan Tollu: "Bizim için önemli olan insanlarımızın mutluluğudur"

Başkan Tollu, ulusal ve yerel basında görevli basın mensupları ile birlikte Erdemli'ye kazandırılan tesisler ve yapımı tamamlanarak hizmete giren belediye çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerde konuşan Tollu, şehrin her noktasında hem fiziki olarak hem de sosyal olarak çok büyük çalışmalar içerisinde olduklarını ifade ederek, bunun neticesinde Erdemli'de gelişme bakımından son büyük değişimlerin yaşandığına dikkat çekti. Harıl harıl çalışarak dev yatırımlar yapıp Erdemli'ye değer kattıklarını belirten Tollu, hayata geçirdikleri sosyal projelerle toplumun her kesimine ulaştıklarını, insana dokunduklarını ve vatandaş odaklı çalıştıklarını söyledi. Tollu, "Bizim için önemli olan insanlarımızın mutluluğudur. İnsanlarımın mutlu olması için bu hizmetleri yerine getiriyoruz. İnsana dokunuyoruz. Erdemli Belediyesi insanın yaşadığı her yerde var. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına can siper bir çalışma gayreti içindeyiz. Hizmet etme aşkı ve heyecanı ile, kaynakları doğru kullanarak, tasarruf edip gereksiz harcamalardan kaçınarak, yeni kaynak üreterek, personelimizin gayreti ve fedakarlığı ile, hemşehrilerimizin desteği inancı ve sevgisi ile, ne söz verdiysek fazlasını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Herkesin istediği an ulaştığı, sorununu anlattığı bir yönetim anlayışı tesis ettiklerini vurgulayan Tollu, yerel yönetim anlayışının, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, bu tür sosyal tesislerin yapımını da kapsadığını, belediyeciliğin bir vizyon ve ileriyi görme işi olduğunu söyledi. Erdemli'ye dev eserler kazandırdıklarını anlatarak, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Tollu, aqua parkın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Tollu, "Plajlarımıza ek olarak Erdemli'mize bir de aqua park kazandırdık. Alata Mahallesi'nde bulunan aqua parkın içerisinde, kafeterya, sosyal tesis, çocuk havuzu, kay kay ve yetişkin havuzunu vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu proje vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vermektedir. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız için yüzme kursları düzenleyebileceğimiz bir tesis inşaatı ettik. Denize alternatif olarak hizmete giren bu proje, Erdemli'de bir ilk olma özelliğine sahip. Erdemli ilkleri bizimle yaşamaya devam ediyor. Erdemli'de yaşayan vatandaşlarımıza armağan olsun" diye konuştu.