Başkan Tollu köylü pazarı esnafıyla buluştu

Ziyaret kapsamında esnafları tek tek dolaşarak hayırlı işler dileyen Tollu, esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını da dinledi. Sıkıntılarını anlatan vatandaşların ve esnafların isteklerini ilgili notlarını alan Tollu, aciliyet gerektiren işlerin yapılması konusunda birim amirlerine gerekli talimatları verdi. Köylü esnafına desteklerinin her zaman süreceğini aktaran Tollu, üreticinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

2014 seçimleri öncesinde her beldeye kapalı pazaryeri sözü verdiklerini hatırlatan Tollu, bu sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, "Son derece şık bir yapıya sahip olan pazaryerimizde sizlerde tezgahlarınızı kurarak daha modern hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizlerin ürettiklerini daha sağlıklı bir ortamda satabilmeniz için burasını yaptık. Bu mekan üreticilerimiz için büyük önem taşıyor. Artık vatandaşlarımız, güneşten, yağıştan etkilenmeden rahat bir şekilde satış yapabiliyorlar" dedi.