Başkan Tollu, kreşteki çocuklarla bir araya geldi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyeye bağlı Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin kentin büyük bir eğitim yuvası olduğunu belirterek, belediye olarak tüm imkanları çocuklar için seferber ettiklerini söyledi.

Belediyeye bağlı kreş ve bakımevini ziyaret eden Tollu, burada yaptığı açıklamada, Erdemli'de göreve geldikleri günden bu yana eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Kreş hizmetiyle minikler, uzman eğitmenler eşliğinde geleceğe hazırlanıyor" dedi. Tollu, ailelerin kendilerine emanet ettikleri çocuklarına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Kreş hizmetiyle birlikte her türlü imkan sağlanarak 3-6 yaş grubu çocukların evlerinden alınıp daha sonrada güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildiğini ifade eden Tollu, eğitim alanında ilçe tarihinin en çok desteğini kendilerinin verdiğini savunarak, "Erdemli için çok ciddi bir eksikliği daha gideriyoruz. Bu manada gençlerimizin ve çocuklarımızın iki yabancı dil eğitimiyle kültürlü, ahlaklı bir şekilde yetişmeleri adına bu hizmetimizi veriyoruz. Zemin artı 5 kattan oluşan çok ciddi bir yatırımımız olan kreşimizde, yüzlerce çocuğumuzu alabilecek kapasitesi, yeşil bahçesi, oyun alanları, ders odaları, özel boyama odaları, uyuma odaları, yemekhane gibi odalar mevcut. Kreşimizde yaşam kalitemiz için en iyi şekilde yetiştirip Kur-an'ı Kerim ve İngilizce eğitim desteğini alacaklar. Öğrenecek oldukları Arapça diliyle ibadetlerini yapan çocuklarımız, okudukları surelerin ne anlama geldiklerini öğrenecekler. Kreşimizde eğitimine devam eden çocuklarımız spor, yüzme, resim ve psikologlar ile birlikte diyetisyenler gözetiminde her türlü imkândan faydalanabiliyor. İngilizce, Rusça ve Arapça eğitimiyle beraber toplamda 3 yabancı dil eğitimi alacak çocuklarımız. Özel okullardan çok daha nitelikli kolej özelliğinde olacak" diye konuştu.

"Şehidimizin vasiyetini yerine getirdik"

Erdemli Belediyesi'ne bağlı Şehit Musa Özalkan Kreş Merkezi'nin kentin büyük bir eğitim yuvası olduğunu belirten Tollu, belediye olarak tüm imkanları çocuklar için seferber ettiklerini söyledi. Tollu, "Bu ülke bu günlere kolay gelmedi. Dün bu vatan için binlerce şehit verdik ve yine yakın tarihimizde Elbab'ta Musa Özalkan kardeşimizi şehit verdik. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun. Malumunuz Genel Başkanımızın da bir talimatı vardı. Şehidimizin vasiyetinden esinlenerek orada 'bir kreş yapın' emrini verdi. Hatta şehidimizin vasiyeti şuydu; 'şayet ben burada şehit olursam devletimin bana vereceği parayla gidin orada soydaşlarımızın çocukları için bir kreş yapın.' Böyle bir vasiyeti vardı şehidimizin. Şehidimizin vasiyetini yerine getirdik. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp ve yetişebilmeleri için şehidimizin adını verdiğimiz bu kreşimizde, çocuklarımızın her türlü fiziki ve aile ihtiyaçları gideriliyor. Çocuklarımızı geleceği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.