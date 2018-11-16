Başkan Tollu öğrencilerle buluştu

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kocahasanlı Yeni Mahalle İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Erdemli Belediyesi, eğitime destek hizmetleri doğrultusunda tadilat ve çevre düzenlemesi yaptığı okullara hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocahasanlı Yeni Mahalle İlkokulu'na ziyarette bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öğrenci ve öğretmenlerle taleplerini ve isteklerini dinlemek için bir araya geldi.

Eğitim kurumlarına her konuda destek olduklarına ve bundan sonra da olacaklarını ifade eden Tollu, yeni nesillerin vatana millete hayırlı birer evlat olabilmeleri için üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydetti. En önemli sorumluluk alanlarının yeni kuşakların ülkeye hayırlı bireyler olması için gerekli hizmetleri fedakarca yerine getirmek olduğunu belirten Tollu, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.