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27 Kasım 2017 12:17

Başkan Tollu öğretmenlerle buluştu

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni nesillerin öğretmenlere emanet olduğunu hatırlattı.

Başkan Tollu öğretmenlerle buluştu

27 Kasım 2017 12:17


Erdemli Belediyesi’ne bağlı eğitim kurumlarının öğretmenleriyle buluşan Tollu, öğretmenler gününü kutladı. Ülkenin ilerleyebilmesi için her zaman yeni beyinlere, yeni nesillere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Tollu, bu nesillerin yetişmesinde birinci görevin öğretmenlerde olduğunu söyledi.


Mesleğin zorluklarından da bahseden Tollu, Erdemli Belediyesi olarak ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin emrinde olduklarını kaydetti. “Sizler yeter ki görevlerinizi rahat yapın. Evlatlarımız sizlere emanettir. Onların bu güzel ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmesinde sizlere olan inancımız, güvenimiz tamdır. Sizlerin rahatı için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diyen Tollu, Erdemli Belediyesi olarak okullara yapılan hizmetlerden de bahsetti.


Şu an itibariyle Erdemli sınırları içerisindeki tüm okulların yol, bahçe, spor alanı gibi eksiklerinin 2009 yılından bu yana kendi dönemlerinde tamamlandığını ifade eden Tollu, ayrıca öğrencilere de düzenli olarak eğitim malzemesi desteği de sunduklarını da ifade etti. Belediyenin son olarak eğitim desteği olarak kurs eğitim merkezi açtığını kaydeden Tollu, buradaki eğitimlerin eğitimde fırsat eşitliği anlamında tamamen ücretsiz olduğunu vurguladı. Eğitim merkezlerinde görev yapan tüm öğretmenlere başarı için büyük görevler düştüğünü söyleyen Tollu, “Sizlerin başarısı, bizim ve genel anlamda da bu ülkenin başarısıdır. Belediye olarak her türlü imkanı sizlerin önüne sunduk. Çocuklarımızı iyi yetiştirin. Başarılı olsunlar. Sizden sadece başarı bekliyorum. Bir ihtiyacınız, bir eksiğiniz, bir derdiniz olursa hem belediye olarak hem de Mükerrem Tollu olarak kapımız her zaman sizlere açık” dedi.


Tollu, öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle powerbank armağan etti.




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