Başkan Tollu’ndan gazilere Kıbrıs gezisi sözü

Erdemli Belediyesi’nin şehit ve gazi aileleri ile ilgili çalışmalarından dolayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Cındız ve beraberindeki gaziler, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu ziyaret etti. Erdemli Belediyesi’nin şehit ve gazilerle ilgili birçok çalışmaya imza attığını belirten Cındız, bu hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Son dönemde şehit ve gazi ailelerini için düzenlediği Çanakkale gezisi ve Kıbrıs Barış Harekatı Parkı ve Anıtının kendileri açısından son derece önemli hizmetler olduğunu kaydeden Cındız, Başkan Tollu’ya plaket verdi.

Bu ülkenin ayakta durmasının en büyük sebebinin şehit ve gaziler olduğunu vurgulayan Tollu, şehit ve gaziler sayesinde bugün bu ülkede özgür bir şekilde yaşadıklarının altını çizerek, "Bizlere, onların hizmetkârı olmak düşüyor. Onlar emrediyor bizler de yerine getiriyoruz. Bundan sonra da şehit ve gazi ailelerimize olan hizmetlerimiz sürecektir” dedi.

Bugüne kadar şehit ve gazi aileleri ile ilgili birçok projeye imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyleyen Tollu, daha önceden planlama aşamasında oldukları bir projeyi bu ziyarette açıkladı. Kıbrıs gazilerini Erdemli Belediyesi olarak Kıbrıs’a götüreceklerini müjdeleyen Tollu, “Kıbrıs’ta gazilerimiz anılarını ziyaret edecekler. Savaştıkları yerleri görecekler. Aileleri ile birlikte götüreceğiz. Ailelerine, çocuklarına hatıralarını anlatacaklar. Geçmiş günleri yad edecekler. Onların sayesinde elde edilen özgürlüğümüzü görecekler. Onlara ne kadar teşekkür etsek, onlar için ne yapsak azdır. Onlar her türlü hizmetin en iyisine layıktırlar. Onların sayesinde bugün buralardayız. Biz de onlara layık olabilmek için küçük bir şey yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.